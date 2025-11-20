Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Máquinas y obreros, junto a pacientes y médicos en el hospital General. Irene Marsilla

Las obras toman todos los hospitales de Valencia y seguirán hasta 2027

La ciudad convive con las reformas de Urgencias en el Peset y el General, los nuevos edificios del Clínico y del Arnau en la antigua Fe y el de protonterapia en La Fe

José Molins

José Molins

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:30

Comenta

El ruido de máquinas, excavadoras, martillazos, camiones o grúas se ha convertido ya en algo habitual para los pacientes que acuden a los hospitales de ... Valencia. Todos los centros públicos de la ciudad están realizando obras, ya sea de reforma, ampliación de sus instalaciones o de construcción de otras nuevas, y así continuarán durante la primera mitad de 2026 y algunos incluso hasta 2027. Sanidad ha acelerado en el ecuador de la legislatura para llevar a cabo una renovación de las infraestructuras.

