Las obras toman todos los hospitales de Valencia y seguirán hasta 2027

El ruido de máquinas, excavadoras, martillazos, camiones o grúas se ha convertido ya en algo habitual para los pacientes que acuden a los hospitales de ... Valencia. Todos los centros públicos de la ciudad están realizando obras, ya sea de reforma, ampliación de sus instalaciones o de construcción de otras nuevas, y así continuarán durante la primera mitad de 2026 y algunos incluso hasta 2027. Sanidad ha acelerado en el ecuador de la legislatura para llevar a cabo una renovación de las infraestructuras.

Los cinco departamentos de salud de la ciudad tienen obras importantes en marcha. El Doctor Peset y el General están reformando las Urgencias, el Clínico está construyendo su nuevo edificio de hospitalización, el Arnau de Vilanova también tendrá un complejo sanitario nuevo donde estaba la antigua Fe, que sustituirá al actual, y la creación del nuevo centro de Protonterapia de La Fe avanza en este recinto hospitalario. Son las principales obras, que se unen a otras de menor tamaño, como reformas en plantas de los centros.

Dependiendo de la magnitud y localización de la obra, están afectando en mayor o menor medida a los pacientes. Donde más lo notan los enfermos es en el General, con las Urgencias en obras y poco espacio para moverse, y en el Clínico, con la reforma de la planta de Digestivo, que ha obligado a cerrar unas 30 camas en el hospital, lo que repercute casi a diario en que muchos enfermos deben esperar más tiempo en Observación hasta que se libera una habitación en la que quedarse ingresados.

En ambos hospitales los trabajos durarán varios meses más, ya que la planta del Clínico no estará acabada hasta después de Fallas y la reforma de Urgencias del General se ha retrasado hasta el próximo verano, al encontrar Infraestructuras de Sanidad problemas ocultos imprevistos en los cuadros eléctricos, el saneamiento y muros de carga, como informaba LAS PROVINCIAS este miércoles.

También está reformando las Urgencias el Peset, y aunque ha provocado una reorganización de los itinerarios del servicio, la instalación de una nueva puerta de entrada alejada 20 metros de la que había antes y está afectando a la sala de espera, hasta ahora no están trascendiendo problemas asistenciales a los pacientes ni caos para albergar a los enfermos en camas. Los trabajos en este servicio del centro de Gaspar Aguilar durarán hasta principios de 2027.

En cuanto a los nuevos edificios en construcción, el Clínico, La Fe y el Arnau están inmersos en ellos. El nuevo de hospitalización del Clínico ha sufrido varios retrasos en sus planes de finalización y el último plazo que se ofreció, que por ahora se mantiene, es que la obra se terminará dentro de un año y la apertura para que entre en funcionamiento será a principios de 2027. Se trata de un inmueble de 8 plantas y dos sótanos, con una inversión de 70 millones de euros, que ampliará el hospital en más de 200 camas y por tanto dará un servicio de mucha más calidad que el actual, que está saturado continuamente.

La Fe está trabajando en el nuevo centro de Protonterapia, que será una referencia en la Comunitat para tipos muy específicos de cáncer y que, aunque estará separado del hospital a nivel de calle, va a quedar unido por un pasillo subterráneo. En julio comenzó el hormigonado de la losa de cimentación del suelo del búnker, donde se ubicarán las máquinas de máxima precisión y la previsión es que tanto la obra como la instalación del equipamiento finalice a finales de mayo de 2027, y en verano de este año será cuando ya acoja a los primeros pacientes.

La Fundación Amancio Ortega ha participado con 25 millones de euros, ha donado los equipamientos y forma parte del Programa para la Implantación en el Sistema Nacional de Salud. La otra mitad de la financiación, también con 25 millones de euros, corre a cargo de la Generalitat.

Además, La Fe también está realizando las obras de reforma del servicio de salud mental, que quedó dañado con el incendio de junio del año pasado, y en el próximo enero todas las habitaciones afectadas estarán listas para recibir de nuevo a los pacientes, que llevan desde el día del incendio derivados a otros hospitales. Por su parte, en enero estará listo también el nuevo espacio para pacientes de ELA y enfermedades raras, ubicado en la planta baja.

Y el proyecto más grande es del departamento Arnau de Vilanova, con el futuro complejo sanitario en el recinto de la antigua Fe, que ya está derribada. El pasado junio el Consell anunció que ahí iban a construir este nuevo espacio, que sustituirá al actual Arnau, que quedará para encargarse de pacientes crónicos y de larga estancia.

Actualmente están acabando los trabajos de allanamiento de la parcela, tras el derrumbe de los viejos edificios, y a partir de enero ya quedará lista. A partir de ahí, debe comenzar la fase de adjudicación de la empresa que construya este complejo, y la previsión es que en 2032 sea una realidad, aunque los dos edificios de hospitalización podrían estar acabados antes de esa fecha. Constará de seis edificios, pero dos de ellos ya están acabados, como son el centro de salud y el de especialidades, de próxima inauguración.