Obreros trabajando junto a la entrada de Urgencias del General este martes. Irene Marsilla

La reforma de Urgencias del General se retrasa medio año por problemas eléctricos y de saneamiento

El plazo previsto de finalización es en verano de 2026, tras haberse encontrado circunstancias imprevistas en las instalaciones y zanjas antiguas

José Molins

José Molins

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:27

Comenta

La reforma de Urgencias del hospital General de Valencia se va a retrasar medio año más, hasta el verano de 2026, por problemas imprevistos que ... se ha encontrado Infraestructuras de la Generalitat al realizar la obra. La antigüedad del edificio, de mediados del siglo XX, escondía elementos en mal estado que han obligado ahora a tener que rehacer algunas instalaciones, lo que ha aumentado la complejidad de esta reforma. Los principales problemas se centran en los cuadros eléctricos y la red de saneamiento, que han hecho perder más tiempo del inicialmente previsto.

