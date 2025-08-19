Las obras del hospital Militar dilatan el traslado de los pacientes del Doctor Moliner

Las obras de ampliación y reforma del hospital Militar de Mislata todavía no han concluido, por lo que los pacientes y familiares del Doctor Moliner ... de Serra siguen esperando el día oficial del traslado al nuevo centro. Los trabajos continúan en el interior del nuevo pabellón, donde desde hace días ya está colocado el mobiliario que se ha traído desde Porta Coeli y parte del personal también se ha trasladado para ir equipando las 78 habitaciones individuales.

Desde la dirección del Moliner se informó hace más de un mes a empleados y pacientes que el día del traslado sería este lunes. Después Sanidad matizó que sería a lo largo de esta semana e incluso dio un plazo más amplio, de finales de agosto, en vista de que las obras no iban tan rápido. No obstante, más allá de eso desde la conselleria se guarda un secretismo enorme con todo este asunto.

Las nuevas fechas que este lunes se comunicaron varían, ya que a algunos pacientes y familiares se les dijo el día 21, el próximo jueves, mientras que a los empleados les indicaron que el traslado será el 25, el lunes siguiente. Este mes de agosto han sido constantes las visitas de la secretaria autonómica de Sanidad a las instalaciones de Mislata para ver cómo avanzaban las obras y coordinar el proceso de traslado desde el Moliner.

Mientras tanto, sigue bajando el número de enfermos que continúan ingresados en Porta Coeli, y tras dar este lunes dos altas, sólo quedan 16 personas en las camas del centro. Aunque además de ellas, también se sigue atendiendo a otros pacientes que van por las mañanas a rehabilitación, sin quedarse ingresadas. En principio lo que desde el hospital han asegurado a los empleados es que el día del traslado también se marcharán todos los profesionales, y por tanto se dejará de atender a estos pacientes que siguen yendo a recuperarse. Sanidad, no obstante, tampoco confirma este aspecto.

Una vez se vacíe el Moliner, se inicia el proceso de reforma integral, ya que el edificio, de más de cien años, presenta importantes daños estructurales que hacían imprescindible esta rehabilitación. Durará cinco años, en los que el hospital de crónicos y larga estancia de Serra tendrá cerradas sus puertas, y los enfermos se repartirán en varios hospitales habilitados, en función del departamento de salud al que pertenezcan.

Uno de ellos es el Padre Jofré, donde en junio se instalaron 30 camas más, lo que obligó a hacer dobles las habitaciones que eran individuales, una situación que ha provocado múltiples quejas de familiares de los pacientes por la falta de espacio y la pérdida de calidad en la atención. Por el momento la conselleria tampoco confirma si los pacientes que fueron derivados al Jofré y están en habitaciones dobles van a ser trasladados a Mislata, ya que al quedar sólo 16 enfermos en el Moliner, hay 62 camas disponibles en el Militar, que se irán ocupando con nuevas altas una vez abra el nuevo centro.

Y para finales de este año o principios de 2026 está previsto que se abra otro nuevo pabellón en Mislata, que actualmente se encuentra en obras y que dará servicio sobre todo a pacientes de salud mental. Por ello la presencia de obreros y máquinas sigue siendo constante en el recinto, lo que puede causar molestias de ruido a los nuevos enfermos que se instalen en el Militar a partir de los próximos días.

Desde el 16 de abril el Moliner no acoge a pacientes nuevos, tras anunciar Sanidad que se va a cerrar para su reforma integral. Mientras se iba reduciendo el número de ingresados (de más de 100 en el inicio a los 16 de ahora), los nuevos pacientes desde entonces han tenido que ser derivados a diversos hospitales valencianos.