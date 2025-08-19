Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un obrero trabajando en el hospital Militar de Mislata. Irene Marsilla

Las obras del hospital Militar dilatan el traslado de los pacientes del Doctor Moliner

Desde hace unos días ya hay personal sanitario y mobiliario en Mislata, pero en Serra informan a los familiares y empleados que los llevarán entre el 21 y el 25

José Molins

José Molins

Valencia

Martes, 19 de agosto 2025, 00:28

Las obras de ampliación y reforma del hospital Militar de Mislata todavía no han concluido, por lo que los pacientes y familiares del Doctor Moliner ... de Serra siguen esperando el día oficial del traslado al nuevo centro. Los trabajos continúan en el interior del nuevo pabellón, donde desde hace días ya está colocado el mobiliario que se ha traído desde Porta Coeli y parte del personal también se ha trasladado para ir equipando las 78 habitaciones individuales.

