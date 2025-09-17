Más obras por la dana obligan a cortar la A-7 desde el próximo viernes Transportes establece un itinerario alternativo

Paco Moreno Valencia Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:53

Más cortes de tráfico en las carreteras del entorno de Valencia con motivo de obras de mejora. El Ministerio de Transportes informó este miércoles que a partir de las 21:00 horas del viernes 19 de septiembre y en siguientes fines de semana hasta el 26 de octubre, se va a trabajar en la reconstrucción de la rasante de la A-7 en la calzada sentido Alicante entre los km 356,4 y 361, actuación que generará afectaciones al tráfico y para la que se prevé una inversión de 18,6 millones de euros con el fin de reducir los riesgos de inundación. El Ministerio ya estableció unos cortes de tráfico nocturnos por el reasfaltado de la Pista de Silla, ya en marcha en sentido de entrada a Valencia.

Por ello, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirán las siguientes afectaciones al tráfico:

Fin de semana del 19 al 21 de septiembre de 2025: Corte total de la calzada sentido Alicante desde las 21:00 del viernes 19 hasta las 15:00 horas del domingo 21.

Fin de semana del 26 al 28 de septiembre de 2025: Corte nocturno de la calzada sentido Alicante desde las 21:00 hasta las 9:00 horas, en las noches del viernes al sábado y del sábado al domingo.

Fin de semana del 3 al 5 de octubre de 2025: Corte total de la calzada sentido Alicante desde las 21:00 del viernes 3 hasta las 15:00 horas del domingo 5.

Fin de semana del 9 al 12 de octubre de 2025: Sin afecciones, por operación especial de tráfico.

Fin de semana del 17 al 19 de octubre de 2025: Corte nocturno de la calzada sentido Alicante desde las 21:00 hasta las 9:00 horas, en las noches del viernes al sábado y del sábado al domingo.

Fin de semana del 24 al 26 de octubre de 2025: Corte nocturno de la calzada sentido Alicante desde las 21:00 hasta las 9:00 horas, en las noches del viernes al sábado y del sábado al domingo.

En los fines de semana con cortes nocturnos, a partir de las 9:00 horas se reabrirá la calzada con un carril habilitado para garantizar la circulación, quedando restituida por completo a lo largo de la mañana.

Por su parte, en los fines de semana con cortes totales e ininterrumpidos (desde la noche del viernes hasta el mediodía del domingo), se habilitará un itinerario alternativo, utilizando las carreteras AP-7, CV-42 y CV-525 para mejorar la fluidez del tráfico.

Durante estos trabajos se llevará a cabo la reconstrucción de la rasante de la carretera en la calzada sentido Alicante, en un tramo especialmente sensible donde en los últimos años se han registrado episodios de inundación —incluida la dana— que han provocado el cierre total de la autovía.

El nuevo diseño de la rasante se ha desarrollado con el propósito de reducir riesgos asociados a la inundabilidad de la zona.

Es importante señalar que, gracias a esta actuación, se logra eliminar este tramo de la zona de flujo preferente del Barranco Hondo, reforzando así su funcionalidad y resiliencia.

Estas obras se suman a las numerosas actuaciones que el Ministerio tiene en marcha en la provincia de Valencia con el objetivo de recuperar la normalidad de su movilidad tras los efectos tan devastadores de la dana. Así, hace pocos días se reanudaron tras el periodo estival las obras de rehabilitación de la V-31, enmarcadas en una inversión de 7 millones de euros; y finalizaron los trabajos de reconstrucción de la carretera N-3 en Siete Aguas y Buñol, tras invertir otros 3,75 millones de euros.