El reasfaltado vuelve a la Pista de Silla a partir de este domingo Transportes difunde el calendario de obras y los itinerarios alternativos

Paco Moreno Valencia Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:56

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado este viernes la continuación de los trabajos de la rehabilitación superficial del firme de la autovía V-31 o Pista de Silla, del km 0 al 13; y el de la autopista AP-7, del km 526,800 al 532, en el tramo València – Almussafes, y que cuentan con un presupuesto global de 7 millones de euros (IVA incluido).

En este contexto, a partir de las 22:00 horas de este domingo 14 de septiembre, se retoman los trabajos en la autovía V-31 que quedaron interrumpidos durante el mes de julio para evitar aumentar las afectaciones al tráfico ocasionadas por las otras obras de emergencia de cambio de la mediana y en las que se invierten otros 3,3 millones de euros (IVA incluido).

Así, se retoman ahora las obras con la continuación de los trabajos de renovación del firme en el tramo de la calzada derecha (sentido Valencia) comprendido entre el km 4,700 y el 6, los cuales fueron iniciados el pasado mes de mayo.

La ejecución de estas primeras actuaciones, que tendrá una duración aproximada de dos semanas hasta, previsiblemente, el viernes 26 de septiembre, obligará a realizar el corte total de dicha calzada durante su realización. Estos cortes tendrán lugar en horario nocturno, en concreto entre las 22:00 y las 6:00 horas, en las noches del domingo al jueves de cada una las semanas que comprenden el periodo indicado.

Este corte total de la autovía se iniciará una vez rebasada la confluencia de esta con la autopista AP-7, a la altura del km 2 de la V-31, y dejará fuera de servicio toda la calzada sentido Valencia en el tramo comprendido entre dicho punto y la incorporación a la misma a la altura del km 5,800 de la carretera CV-4008 (antigua Pista de Silla).

Itinerario alternativo

El corte obliga a desviar por la Salida 3 a todo el tráfico que circula por la autovía en el sentido Valencia, de modo que se constituirá un itinerario alternativo mediante la implantación de la correspondiente señalización que guiará al tráfico a través de las siguiente vías y calles:

- Salida 3 «Silla, Alcàsser, Picassent» à Tras abandonar la autovía, a través del ramal, se alcanza la glorieta de la Av. de Picassent. En esta glorieta se indicará el giro a la derecha (primera salida) para seguir hacia el casco urbano de Silla por la Av. de Picassent.

- Circular a través de 360 m por la Av. de Picassent hasta la intersección tipo glorieta de dicha avenida con la Av. Espioca.

- Giro a la izquierda en la glorieta localizada en la intersección de las avenidas de Picassent y Espioca.

- Circular a lo largo de 850 m por la Av. de Espioca hasta la intersección tipo glorieta de esta con la Av. de l'Albufera.

- Giro a la derecha en la glorieta localizada en la intersección de las avenidas Espioca y de l'Albufera.

- Circular a lo largo de 950 m por la Av. de l'Albufera hasta la intersección tipo glorieta de esta con la carretera CV-4008 (Glorieta de l'Albufera).

- Giro a la izquierda en la glorieta de l'Albufera.

- Circular a lo largo de 750 m por la CV-4008 hasta alcanzar la incorporación al sentido Valencia de la autovía V-31.

En todas las intersecciones se dispondrán carteles flecha indicando con el texto «Valencia V-31».

Al margen de lo mencionado, el resto de las actuaciones a ejecutar en diversos puntos de toda la calzada sentido Alicante y del tramo de la calzada sentido Valencia comprendido entre el km 0 y el 6 y, se realizarán también en horario nocturno de 22:00 a 6:00 de domingo a jueves. Para ello, se llevarán a cabo mediante el cierre de dos de los tres carriles que constituyen cada calzada, de modo que uno de ellos quedará siempre abierto al tráfico.

No obstante, esto supondrá, a medida que avancen las obras, interrupciones en las entradas y salidas a la autovía V-31 desde sus márgenes y cambios de sentido, por lo que se habilitarán itinerarios alternativos a través de las entradas o salidas anteriores o posteriores a las afectadas. Estas interrupciones podrán durar una o varias jornadas, según el avance de los trabajos.

Está previsto que estos trabajos y, por tanto, las afectaciones, aunque se ejecutarán de manera discontinua a lo largo de los próximos meses, se prolonguen hasta el primer trimestre del próximo año 2026.

En las obras que se retoman en esta fase se llevará a cabo la rehabilitación superficial del firme en parte de la calzada derecha (sentido Valencia) de la autovía; y, en las dos calzadas (tanto la de sentido Valencia como la de sentido Alicante), de actuaciones complementarias de las anteriores consistentes, principalmente, en la restitución de las juntas de dilatación de los puentes afectadas por las obras de rehabilitación superficial ya realizadas, en la sustitución de los sistemas de contención en algunos tramos, y en la reposición de los elementos de balizamiento, captafaros e hitos de arista, y de las espiras de las estaciones de aforo en dicha vía.

Una vez terminadas estas, sólo quedarán por ejecutar la renovación del firme en el tramo de la calzada sentido Valencia comprendido entre el km 6 y el 13 y sus obras complementarias, similares a las ya indicadas (reposición de juntas de dilatación, elementos de balizamiento, y espiras de estaciones de aforo, y la renovación de sistemas de contención), cuya previsión es que se acometan a partir del segundo trimestre de 2026.