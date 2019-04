La obesidad afectará a tres millones de valencianos en 2030

«Falta más educación en los colegios y colaboración de la industria alimentaria»

«La sociedad todavía no ha aprendido lo importante que es lo que uno come, y esto debe calar sobre todo en los niños, pero falta educación en los colegios». La doctora María Ángeles Burguete es una especialista en nutrición y medicina estética del hospital IMED Valencia y apunta a la necesidad de realizar campañas, especialmente sobre los más jóvenes, sobre la importancia de contar con una dieta variada y equilibrada. Para tratar de atajar el creciente aumento de personas con sobrepeso y obesidad, «una tendencia que asusta», reclama también la colaboración de la industria alimentaria. «No es permisible que, nada más entrar al supermercado, tengas al alcance la mano productos que no son beneficiosos para la salud; algunos de ellos incluso deberían prohibirse», destaca la experta.

Pese a la tendencia actual, Burguete confía en la «ley del péndulo». «Cuando las personas llegan a un extremo, reaccionan, y se dirigen al contrario, aunque lo ideal sería el término medio», resume. Al respecto, señala que modas actuales relacionadas con el deporte, como el running, o con la alimentación, como la comida vegana, pueden favorecer también a que «las predicciones que se manejan no lleguen a darse».

La facultativa achaca el creciente aumento de peso entre la población un amplio abanico de factores. Entre ellos, destaca la sobrealimentación -«hay personas que no saben medir bien las raciones»-, la falta de información, «la facilidad que tenemos para meternos 200 o 300 calorías en un pequeño bocado», el sedentarismo -«el ser humano está preparado para cazar y con gran esfuerzo y ahora te traen la comida a casa»-, que «todo lo celebramos comiendo y se llega a convertir en un problema», y la ansiedad y el estrés, «que no se sabe controlar con la comida, y se convierte en un momento de placer». Pero también se dan casos de obesos afectados por hipotiroidismo, donde las glándulas tiroideas no segregan esta hormona, lo que hace que el metabolismo sea más lento y se quemen menos calorías. Estas personas se enfrentan a serias dificultades para perder peso y demasiadas facilidades para aumentar de talla.

Como consecuencias del sobrepeso y la obesidad, esta experta apunta a enfermedades cardiovasculares, diabetes de tipo II, problemas en el aparato locomotor, aumento del riesgo de cáncer en una decena de tipos; y el consiguiente incremento del gasto sanitario.