Nuevos retrasos en las líneas 4 y 6 de Metrovalencia Problemas de señalización y comunicación están provocando las demoras

R. V. Valencia Viernes, 26 de septiembre 2025, 09:28 Comenta Compartir

Nuevas demoras en Metrovalencia. En esta ocasión las afectadas son las líneas 4 y 6 que están sufriendo retrasos, según explican desde Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, por un problema de señalizaciones y comunicación. El resto de los trayectos funcionan con normalidad.

Se trata de la enésima avería que sufre Metrovalencia en lo que llevamos de mes. Este pasado jueves un nuevo fallo obligó a poner autobuses entre Museros y Rafelbunyol por el «enganchón de la catenaria de un tren en la estación de Rafelbunyol.

En esta ocasión la avería afectó a la línea 3 que vio como se interrumpía la circulación entre las 12.30 horas y las seis de la tarde. FGV puso a disposición de los viajeros autobuses para que pudieran trasladarse entre las dos estaciones.