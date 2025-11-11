Un nuevo vuelo conectará Valencia con una de las grandes ciudades históricas de Italia Wizz Air operará con cuatro frecuencias semanales

Una nueva ruta aérea conectará la Comunitat Valenciana con Italia. La aerolínea Wizz Air pondrá en marcha el próximo 1 de diciembre de 2025 un vuelo directo entre los aeropuertos de Valencia y Venecia. La conexión aérea contará con cuatro frecuencias semanales, los lunes, miércoles, viernes y domingos.

El aeropuerto de Valencia no disponía de vuelo directo con Venecia, aunque Ryanair vuela a la cercana Treviso, que actúa como aeropuerto secundario de la ciudad de los canales. Venecia se convierte así en el aeropuerto número 16 en Italia que tendrá conexión directa con Valencia.

Venecia no precisa presentación. La ciudad de los canales es uno de los grandes destinos turísticos mundiales con millones de visitantes cada año. Su red de canales flanqueados por palacios renacentistas y góticos y la plaza central de San Marcos, donde se encuentra la famosa basílica, forman parte de los encantos de esta urbe situada en el norte de Italia.

Venecia, con 260.000 habitantes, está construida sobre un archipiélago de 118 pequeñas islas unidas entre sí por 455 puentes. La ciudad es completamente peatonal.

La ruta Valencia - Venecia de Wizz Air se operará con aviones Airbus A321neo, con una capacidad de 239 pasajeros por vuelo. La aerolínea ha programado además otras ruta desde Valencia a Iasi (Rumanía) para la temporada de invierno 2025/2026. Wizz Air opera ya 13 conexiones desde el aeropuerto de Valencia.

La Comunitat Valenciana añade así nuevas rutas aéreas a su catálogo. La aerolínea de bajo coste Ryanair ha puesto en marcha desde el pasado viernes 8 de noviembre su nuevo vuelo de invierno 2025 desde Alicante a Bratislava.