Pradera de césped afectada por la plaga de gusanos, este viernes. JL Bort

El nuevo jardín de la Universitat de València se retrasa y una plaga de gusanos arruina el césped

Las obras permiten sustituir el adoquinado por espacios verdes y zonas para eventos y terminarán de cara al puente de octubre

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:37

Las obras de ajardinamiento del campus de Tarongers de la Universitat de València se retrasarán dos semanas respecto a las previsiones iniciales, por lo que ... alumnos y docentes tendrán que convivir con los trabajos durante el inicio de curso, previsto para el día 15. Según informa la institución académica, detrás de la demora está el calor extremo del mes de agosto, que obligó a reprogramar el plan de actuaciones previsto. Y para más infortunio, parte de las praderas de césped ya sembradas se han perdido como consecuencia de una plaga de gusanos.

