Nuevo colapso en el hospital Clínico de Valencia

Las urgencias del hospital Clínico de Valencia han vuelto a saturarse. De nuevo la falta de camas ha provocado que se acumulen los pacientes en ... Observación, y tanto es así que este martes se desbordó la capacidad, con casi medio centenar de enfermos repartidos en las dos salas de preingreso. Incluso el personal del centro tuvo que habilitar nuevas zonas para ubicar a los pacientes ante la falta de capacidad.

En concreto abrieron una sala que no está preparada ni acondicionada para enfermos, ya que se trata de un cuarto reservado para médicos, que es donde hacen las reuniones de sesión clínica. Pero por la carencia de otros espacios ubicaron en este lugar varias camas. Y también, como ha ocurrido en alguna otra ocasión pero no deja de ser grave, otros tres enfermos tuvieron que pasar cerca de diez horas en un pasillo, sin ningún tipo de intimidad ni con las condiciones mínimas que requiere una estancia hospitalaria.

Estas camas hacinadas en los pasillos estaban a la vista de cualquier persona que pasara por allí, ya que se trata de una zona frecuentada, según los empleados del centro. De hecho, hay hasta cuatro puertas alrededor de este punto donde estaban los enfermos, que dan a tres salas y a las escaleras. Incluso durante el turno de comidas y cenas, las auxiliares colocaron el carro con las bandejas justo donde se encontraban estas camas, pegado a una de ellas. Una incomodidad más que daña la dignidad de estas personas, que pasaron diez horas allí.

Cabe recordar que este hospital ha tenido que dejar sin servicio unas 30 camas, como informó LAS PROVINCIAS, por la reforma de la planta de Digestivo, que durará medio año y los pacientes han tenido que ser derivados a otras zonas del edificio, repartidos en varias salas. Algo que está provocando a su vez un déficit de espacio en todo el hospital, que repercute con frecuencia en la saturación de Urgencias, como ha vuelto a ocurrir este martes.

Con la proliferación de virus respiratorios, ahora de cara al invierno, y el envejecimiento de la población, este hospital se satura muy habitualmente, mientras Sanidad continúa con las obras del nuevo edificio de hospitalización, al que le queda cerca de un año para ver la luz y poder acoger pacientes. Cuando esté listo, lo normal es que estos episodios de colapso ya no ocurran, al disponer de 181 habitaciones más para atención asistencial.

Con las salas de observación llenas, la única solución era esperar a que se liberasen camas en las plantas superiores del hospital para que estos enfermos se quedaran ingresados. Algo que ha ocurrido en la mañana de este miércoles, cuando ya se han podido conseguir un poco de espacio libre en la zona de preingreso para cambiar de lugar a los enfermos tanto del pasillo como los de la sala de médicos.

En los próximos días la afluencia tanto al Clínico como al resto de hospitales puede incrementarse, ya que los últimos datos de virus respiratorios señalan un incremento de la incidencia, sobre todo en los niños más pequeños menores de 4 años, grupo en el que se han disparado los casos respecto a la semana anterior. Estos datos de Sanidad no reflejan todavía un crecimiento de casos graves, pero normalmente suelen pasar unos días hasta que esos virus causan efecto entre las personas mayores y acaban en el hospital. Lo que, sumado a este puente que viene de intensas lluvias y bajón de la temperatura, puede hacer que la segunda quincena de octubre haya un repunte de enfermedades respiratorias en Valencia.

En cuanto al hospital Clínico, es una realidad que el centro se queda pequeño y que necesita mejoras urgentes. Hace menos de un mes este diario ya publicaba que se habían caído trozos de techo y que otras se encontraban en un estado lamentable, lleno de humedades y goteando agua, en lugares de paso constante de pacientes como es el caso del servicio de extracción de sangre, y también la sala contigua a los quirófanos de Cirugía torácica.