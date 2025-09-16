La reforma de la planta de Digestivo del Clínico obliga a cerrar más de 30 camas durante medio año

La planta de Digestivo del hospital Clínico de Valencia está cerrada al haber comenzado el centro una reforma integral que durará medio año. Esto ha ... obligado a dejar sin servicio unas 30 camas que había en ese área y los pacientes han tenido que ser derivados a otras zonas del edificio, repartidos en varias salas, como confirma Sanidad. Son 17 habitaciones las que se han debido clausurar, casi todas dobles, y esto está provocando a su vez un déficit de espacio en todo el hospital, que ya repercute en la saturación de Urgencias, denuncia el sindicato Satse.

Se trata de una situación que va a seguir así los próximos seis meses y que ya está creando tensión en Urgencias, donde Satse indica que desde el pasado jueves se acumulan pacientes constantemente en los pasillos, al estar ya doblada la capacidad en las salas de observación, que se encuentra llena, con enfermos que pueden pasar uno o dos días allí. El problema es que esas más de 30 camas que ahora le faltan al hospital por el cierre de Digestivo repercuten en que cuesta mucho más que haya habitaciones disponibles para esos enfermos que están en observación y necesitan subir a planta para quedarse ingresados. Si ya de normal este hospital suele estar saturado y al completo de ocupación, con este déficit de camas todo se complica aún más.

No sólo los pacientes están en varias salas, sino que los médicos de Digestivo también se encuentran repartidos por el hospital, en diversas plantas según la disponibilidad que haya, lo que conlleva que deben subir y bajar y por tanto tardan más tiempo en ver a sus pacientes. Una situación que si el centro no pone remedio, se alargará medio año en esas condiciones. Y al no ampliar otras salas para mantener la capacidad, esas 30 camas menos repercuten en que el hospital no absorbe el nivel de pacientes de antes. Los que llegan se quedan en observación de Urgencias, algunos en los pasillos, como ocurre desde hace una semana, tras haber duplicado buena parte del área de observación con dos pacientes en cada espacio donde había uno.

De hecho, este martes había 37 pacientes en observación de Urgencias, según Satse, cuando el límite máximo de capacidad es de 22 personas. El sindicato denuncia que el centro lleva desde el pasado jueves superando continuamente en más de 10 enfermos ese tope de aforo. Sólo hay tres enfermeras fijas en la sala para todos ellos, con el refuerzo de alguna que viene de otro servicio si es necesario para apoyar en estos casos. Este martes hay dos profesionales más.

El centro necesita una renovación en casi todas sus zonas, como demuestra esta reforma urgente en Digestivo o los problemas en los techos que denunciaba este diario la semana pasada, con partes que se han caído y humedades que afectan a los pacientes, como es el caso del servicio de extracción de sangre, y también a los sanitarios, como la sala contigua a los quirófanos de Cirugía torácica. Paralelamente, a las obras de construcción del nuevo edificio de hospitalización aún les queda más de un año por delante de plazo previsto hasta entrar en servicio.

Esta obra de reforma de Digestivo cuenta con una inversión de 1,74 millones de euros y supondrá la actuación en más de 900 metros cuadrados. Las habitaciones que había en la planta eran 17, pero tras la reforma se quedarán en 14 porque se va a reestructurar todo el espacio, se harán zonas de trabajo y baños adaptados según la normativa. Las habitaciones serán completamente renovadas, con intervenciones específicas en los baños y en la pared de los cabezales de las camas. Además, se adaptarán para un uso doble o bien individual, incorporando cabeceros integrados en un solo plano y aseos accesibles. Todas las habitaciones contarán con aseo adaptado con ducha.