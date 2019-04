Hoy se estrena el nuevo Carnet Jove de la Comunitat Valenciana

Ya está disponible el nuevo Carnet Jove de la Comunitat Valenciana a partir de este 1 de abril,que se puede obtener en las sedes del IVAJ de Alicante, Castellón y Valencia, en la residencia IVAJ de Benicarló y en los 87 ayuntamientos emisores de la Comunitat Valenciana: 37 de Alicante, 11 de Castellón y 39 de Valencia.

El nuevo Carnet Jove se presenta con un diseño común con el lema «Do more, be more», para facilitar la reciprocidad y la movilidad del 'Carné Joven Europeo' y, además integra las prestaciones del carné de Alberguista internacional. La Comunitat Valenciana es pionera en esta fusión, Carnet Jove y alberguista internacional al mismo tiempo, con el objetivo de sumar ventajas.

Con el lema del Carnet Jove Europeo 'Do more, be more', se unifica en todos los territorios a través de Eyca