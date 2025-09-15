Las noches tropicales no cesan: 12 de las 15 madrugadas de septiembre han tenido mínimas por encima de los 20 grados

«De momento guardad las colchas y no las saquéis durante unos días». El meteorólogo Jovi Esteve ha dado su explicación sobre la situación de ... noches tropicales que se están dando este mes en la Comunitat, cuando se ha alcanzado el ecuador del mes de septiembre. De momento, 12 de las 15 noches, según los datos que maneja, han sido tropicales, es decir, con mínimas por encima de los 20 grados.

Y lo peor es que no hay una previsión de mejora en este sentido, ya que, observando las tendencias, Esteve señala que habrá, como mínimo, entre 10 y 12 noches tropicales más, por lo que se estaría llegando prácticamente al inicio del mes de octubre.

El calor que se está manteniendo este mes de septiembre no afecta únicamente a cuando brilla el sol o cuando es de día, aunque haya nubes que, no por ello, hacen reducir la sensación de pesadez. Además, las noches continúan manteniendo temperaturas muy altas y el mercurio no desciende lo suficiente para que el descanso se produzca de manera adecuada. A modo de ejemplo, y aunque se sigue produciendo en las últimas semanas, en la noche del domingo al lunes destacan los 25,2 de Tabarca, los 24,7 de Benidorm y los 24,6 de las Islas Columbretes como temperaturas mínimas, por lo que sigue siendo complicado descansar en algunos puntos de la Comunitat.

En el caso de Tabarca es el único punto de la Comunitat se puede considerar que la noche ha sido ecuatorial, al superarse los 25 grados de mínima, pero las noches tropicales (aquellas por encima de los 20 grados) se pueden contar por decenas en múltiples municipios de la Comunitat. Así, y a modo de ejemplo, en Santa Pola se han registrado 24,3 grados, al igual que en Torrevieja y 24,2 en Murla. En Alicante se ha quedado en 23,9 por los 23,8 de la ciudad de Valencia, por lo que ha sido una noche complicada, otra más, para conciliar el sueño.

En otros, por el contrario, ha sido necesario taparse, por ejemplo, en el Toro (5,5 grados de mínima) o en Bocairent, donde el termómetro ha bajado hasta los 9,9.

Sobre si se trata de algo normal, Esteve quiso matizar que el concepto de normalidad «en el contexto de cambio climático en el que estamos ya ha cambiado, porque antes te estoy hablando de que en décadas pasadas, por ejemplo, antes del año 2000, las noches tropicales en Valencia eran raras en septiembre».

De hecho, ha analizado estadísticas entre los años 50 y 70 y en ellas se ve que lo normal «en nuestra comunidad eran, en ciudades como Valencia, tener de 10 a 20 noches tropicales por año. Y ahora prácticamente todo el verano es ya tropical. Y ya tienes al menos 15 o 20 días que acabas teniendo ya noches ecuatoriales o tórridas, que es cuando no baja de los 25 grados».

Por tanto, si se compara con antes del año 2000, «no es normal, evidentemente, pero la normalidad ya prácticamente se ha instalado en estas noches tropicales. Y es que a partir del año 2000 en adelante, en este contexto de cambio climático en el que estamos las temperaturas siempre van más al alza y todos los récords que tenemos siempre están en alza, por lo que ahora ya es más normal tener estas temperaturas en la primera quincena de septiembre».

A causa del cambio climático, «el verano se va dilatando, ya estamos encontrando que tenemos un mes más de temperaturas que corresponden al perfil veraniego porque ya la última quincena de mayo ya tiene perfiles de verano».

Y esta primera quincena de septiembre «también sigue teniendo perfiles de temperaturas de verano, con lo cual, los tres meses típicos de verano que hemos tenido toda la vida, junio, julio y agosto, ya tienes 15 días que comienza 15 días antes y que prácticamente termina 15 días después, tenemos otro mes adicional. Y ahora ya es normal, desde hace años es normal tener estas temperaturas, tener estas noches tropicales en la primera quincena de septiembre».

Lo que sí es más extraño por el momento, insistió, es tener noches ecuatoriales por encima de los 25 grados de mínima.

Así, la jornada del lunes ya ha comenzado con temperaturas altas que superarán, a lo largo del día, los 30 grados, por lo que la sensación de calor seguirá siendo bastante alta y no se descarta que las cifras del panel de fallecidos por causas relacionadas con el calor continúen aumentando día a día.