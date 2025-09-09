La Murta de Chiva abre el curso con el doble de niños con necesidades especiales en un aula

Los alumnos del colegio La Murta de Chiva han vuelto hoy al colegio, un día después del inicio oficial del curso porque el lunes ... 8 de septiembre era festivo por la celebración de la Virgen del Castillo, patrona de la localidad.

Y la vuelta al cole se ha visto barnizada de un problema que se arrastra desde hace ya varios días y al que no se ha encontrado una solución por parte de la conselleria de Educación, al menos, en el primer día de apertura de puertas. En 3º de Infantil han comenzado las clases con cuatro niños con atenciones educativas especiales en el aula cuando la normativa tan sólo permite un máximo de dos.

El Ayuntamiento, el profesorado y los padres han trasladado la queja a la conselleria de Educación, que asegura que tiene ya tomada una decisión para solucionar el problema pero, hasta este momento, no es efectiva. Los padres temen que este asunto se demore durante varios días ya que la protesta se trasladó mucho antes de que se iniciara el curso escolar. La respuesta fue una declaración de intenciones de que se iba a solucionar pero la realidad es que esta mañana el colegio La Murta ha abierto sus puertas con el doble de niños con necesidades especiales en una de las aulas.

En el curso anterior, el aula contaba con 18 niños y tres de ellos tenían necesidades especiales educativas -ya estaba fuera de norma-. Ahora, tras repetir un niño curso, el problema se ha agravado y el total de alumnos ha pasado a 19 niños y cuatro con necesidades especiales. Pero la sorpresa ha llegado esta mañana, con otras dos familias, que han elevado el total de estudiantes a 21 alumnos.

En La Murta consideran que la situación no es sostenible, que se incumple la normativa vigente y esperan una solución de manera inmediata por parte de la conselleria de Educación, que insiste en que ya es conocedora del tema y que la medida está prevista para los próximos días con el esperado desdoble de las aulas.

Si la situación se alarga en el tiempo, desde la comunidad educativa no descartan otro tipo de acciones para lograr que haya un desdoble para que todos los alumnos de tercero de infantil de La Murta de Chiva, tanto los que tienen necesidades especiales como los que no, reciban la atención educativa ajustada a la normativa.