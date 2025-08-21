Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una ambulancia junto al hospital de Manises. J. Peiró

Multado con 360 euros por amenazar a un técnico de Emergencias de la Generalitat

El hombre agredió verbalmente al empleado en el hospital de Manises

EFE

Jueves, 21 de agosto 2025, 17:08

Un juzgado de Quart de Poblet ha condenado a una multa de 360 euros a un hombre por un delito leve de amenazas por agredir verbalmente a un técnico de Emergencias de la Generalitat Valenciana cuando realizaba su labor en el hospital de Manises. Así lo destaca el sindicato CCOO PV, que indica que, más allá de la cuantía, este pronunciamiento supone un importante respaldo judicial al respeto que merece la profesión y la labor de los profesionales de emergencias, que deben poder desarrollar su trabajo con seguridad y respeto.

El fallo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Quart de Poblet señala que «para la imposición de dicha pena esta juzgadora ha tenido en cuenta que la amenaza se produjo cuando el denunciante, ejerciendo sus funciones, se hallaba debidamente uniformado, debiéndose por ello haberse guardado con el condenado un mayor celo en su conducta».

Los hechos ocurrieron el 9 de noviembre de 2024, cuando el trabajador, uniformado y realizando su labor en el Hospital de Manises, fue abordado por el condenado, que le pregunto si iba a llevarlo a casa, a lo que contestó que «por orden de prioridad» y, ante esa respuesta, reaccionó con amenazas hacia él y a su familia, lo que llevó al trabajador a temer por su integridad y llamar a la Policía Nacional.

Durante el juicio, CCOO respaldó la defensa del trabajador, aportando pruebas y testigos que confirmaron su versión y, según el sindicato, la magistrada «consideró plenamente creíble» el testimonio del denunciante y el de su compañero de guardia, «dejando claro que las amenazas fueron reales y generaron un temor fundado».

El fallo, fechado el pasado 24 de junio y contra el que cabe interponer recurso de apelación, indica que estos hechos resultan constitutivos de un delito leve de amenazas y lo condena a la imposición de dos meses de multa, a razón de 6 euros diarios, lo que hace un total de 360 euros, así como al pago de las costas procesales.

El sindicato reitera que no tolerará «agresiones, amenazas o faltas de respeto a quienes dedican su labor a proteger la salud y la vida de las personas» y anima a todo el personal a denunciar cualquier situación de este tipo. Además, indica que seguirá actuando en todas las instancias necesarias «para garantizar la protección y dignidad profesional, en una muestra del compromiso con la defensa del personal sanitario de emergencias».

