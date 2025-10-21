Muere el misionero valenciano que escolarizó a más de 60.000 niños en Mozambique El sacerdote Vicente Berenguer recibió la Orden del Mérito Civil de manos del rey Felipe VI en 2024 I Su pueblo, Teulada, le nombro Hijo Predilecto y Valencia lo distinguió como Hijo Adoptivo

Laura Garcés Valencia Martes, 21 de octubre 2025, 15:48

La Iglesia valenciana está de luto. El sacerdote misionero Vicente Berenguer Llopis ha fallecido este martes, a los 88 años de edad, tras dedicar todo su ministerio a la misión en Mozambique, según ha comunicado el Arzobispado de Valencia. La misa exequial por su eterno descanso tendrá lugar este miércoles, a las 17 horas en la parroquia de Santa Catalina de Teulada, su localidad natal.

La labor misional que realizó a lo largo de su vida está acompañada de cifras que hablan de gran generosidad y dedicación al trabajo misionero. Con su aportación contribuyó a la escolarización de más de 60.000 niños en Mozambique.

La aportación de ayuda para algo tan determinante para el desarrollo humano como es la escolarización le valió para recibir en 2024 una de las más altas distinciones que se conceden en España, la Orden del Mérito Civil de manos del rey Felipe VI en el Palacio Real de Madrid, con motivo del X Aniversario de la Proclamación del monarca.

Ordenado sacerdote en 1966, Vicente Berenguer ha dedicado toda su vida a las misiones en el Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME), concretamente en la ciudad de Maputo, capital de Mozambique, hasta su jubilación en 2023. Desde su llegada a l país africano, el misionero defendió la educación como mejor medio para erradicar la pobreza, objetivo que impulsó a través de diferentes proyectos e iniciativas que han permitido la escolarización y formación de miles de niños.

Teulada, su pueblo natal, le reconoció como nombrado Hijo Predilecto y en la localidad, además, se creó la «Associació Premi Vicent Berenguer a l'Educació» para reconocer la labor de entidades educativas en países en vía de desarrollo. Es una obra inspirada en la dilatada trayectoria de Vicent Berenguer. Además, el sacerdote fue nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad de Valencia en 2017 en reconocimiento a su labor.

La eucaristía exequial por su eterno descanso será presidida por el obispo auxiliar de Valencia monseñor Arturo Javier García, en representación del Arzobispo, que se encontrará en Roma. Tras la celebración, será inhumado en el cementerio de Teulada.

El obispo auxiliar de Valencia, que estuvo al frente de la Delegación de Misiones del Arzobispado de Valencia, asegura que Vicente Berenguer fue «un gran hombre, que quería hacer feliz a la gente, hacer reír, alegrar al prójimo, un hombre profundamente evangélico que ha llevado el Evangelio a muchísima gente, por lo que ha recibido reconocimientos, tanto en Mozambique como aquí en España, por esa gran labor».

El prelado ha destacado su gran aportación en materia de educación, un ámbito que le preocupó mucho, «construyó varios colegios y miles de alumnos pueden ir a clase hoy en Mozambique gracias a él. También impulsó centros médicos en aldeas pequeñas, para que toda la población pueda recibir una vacuna, y llevó a cabo una gran obra social».