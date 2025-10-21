Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
El sacerdote misionero Vicente Berenguer. LP

Muere el misionero valenciano que escolarizó a más de 60.000 niños en Mozambique

El sacerdote Vicente Berenguer recibió la Orden del Mérito Civil de manos del rey Felipe VI en 2024 I Su pueblo, Teulada, le nombro Hijo Predilecto y Valencia lo distinguió como Hijo Adoptivo

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 15:48

Comenta

La Iglesia valenciana está de luto. El sacerdote misionero Vicente Berenguer Llopis ha fallecido este martes, a los 88 años de edad, tras dedicar todo su ministerio a la misión en Mozambique, según ha comunicado el Arzobispado de Valencia. La misa exequial por su eterno descanso tendrá lugar este miércoles, a las 17 horas en la parroquia de Santa Catalina de Teulada, su localidad natal.

La labor misional que realizó a lo largo de su vida está acompañada de cifras que hablan de gran generosidad y dedicación al trabajo misionero. Con su aportación contribuyó a la escolarización de más de 60.000 niños en Mozambique.

La aportación de ayuda para algo tan determinante para el desarrollo humano como es la escolarización le valió para recibir en 2024 una de las más altas distinciones que se conceden en España, la Orden del Mérito Civil de manos del rey Felipe VI en el Palacio Real de Madrid, con motivo del X Aniversario de la Proclamación del monarca.

Ordenado sacerdote en 1966, Vicente Berenguer ha dedicado toda su vida a las misiones en el Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME), concretamente en la ciudad de Maputo, capital de Mozambique, hasta su jubilación en 2023. Desde su llegada a l país africano, el misionero defendió la educación como mejor medio para erradicar la pobreza, objetivo que impulsó a través de diferentes proyectos e iniciativas que han permitido la escolarización y formación de miles de niños.

Teulada, su pueblo natal, le reconoció como nombrado Hijo Predilecto y en la localidad, además, se creó la «Associació Premi Vicent Berenguer a l'Educació» para reconocer la labor de entidades educativas en países en vía de desarrollo. Es una obra inspirada en la dilatada trayectoria de Vicent Berenguer. Además, el sacerdote fue nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad de Valencia en 2017 en reconocimiento a su labor.

La eucaristía exequial por su eterno descanso será presidida por el obispo auxiliar de Valencia monseñor Arturo Javier García, en representación del Arzobispo, que se encontrará en Roma. Tras la celebración, será inhumado en el cementerio de Teulada.

El obispo auxiliar de Valencia, que estuvo al frente de la Delegación de Misiones del Arzobispado de Valencia, asegura que Vicente Berenguer fue «un gran hombre, que quería hacer feliz a la gente, hacer reír, alegrar al prójimo, un hombre profundamente evangélico que ha llevado el Evangelio a muchísima gente, por lo que ha recibido reconocimientos, tanto en Mozambique como aquí en España, por esa gran labor».

El prelado ha destacado su gran aportación en materia de educación, un ámbito que le preocupó mucho, «construyó varios colegios y miles de alumnos pueden ir a clase hoy en Mozambique gracias a él. También impulsó centros médicos en aldeas pequeñas, para que toda la población pueda recibir una vacuna, y llevó a cabo una gran obra social».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  2. 2 Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas
  3. 3

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»
  4. 4 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  5. 5

    Sanidad lanza cerca de mil plazas para reforzar ocho zonas de difícil cobertura en la Comunitat Valenciana
  6. 6

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  7. 7 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  8. 8 Aemet alerta de noches tropicales entre semana y posible lluvia para el Medio Maratón de Valencia
  9. 9 La Oreja de Van Gogh hará un segundo concierto en el Roig Arena tras agotar las entradas en menos de dos horas
  10. 10 Un vecino decide no pagar 7.666,18 euros para cambiar el ascensor de la comunidad porque no lo usa y la justicia le obliga porque la obra beneficia al edificio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Muere el misionero valenciano que escolarizó a más de 60.000 niños en Mozambique

Muere el misionero valenciano que escolarizó a más de 60.000 niños en Mozambique