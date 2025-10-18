Muere José Vicente González, empresario, expresidente de CIERVAL, Feria Valencia y varias asociaciones Estuvo más de dos décadas como representante empresarial y presidió los consejos de administración del grupo GH en 7 países

José Molins Valencia Sábado, 18 de octubre 2025, 21:20 | Actualizado 21:31h.

Ha fallecido el empresario José Vicente González, que fue presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (CIERVAL) y también de Feria Valencia. Estuvo más de dos décadas ocupando cargos de máxima responsabilidad tanto en instituciones como en varias empresas.

Era perito industrial y tenía un máster en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia. González era también presidente y director general de GH Electrotermia y GH Group, empresa fundada en 1961 y dedicada a la fabricación de equipos de calentamiento por inducción. Presidía también los consejos de Administración de las empresas del Grupo GH en Alemania, Francia, Brasil, México, India, Corea y China.

Fue también presidente de los institutos tecnológicos Aido y Aimme y la sectorial Femeval durante dos años (2002-2005), donde permaneció hasta su elección en abril de 2005 como presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). Desde julio de 2011 asumió la presidencia de CIERVAL.

Además, fue vicepresidente de la CEOE y miembro de su comité ejecutivo y junta directiva. En su innumerable listado de cargos, también presidió la comisión de RSE (Responsabilidad Social Empresarial) de la CEOE y ocupó la presidencia de la Comisión de la Unión Europea de la organización nacional, entre otros numerosos cargos que tiene en el ámbito universitario y empresarial. Anunció en 2019 su decisión de no optar a la reelección como presidente de Feria Valencia, cargo al que accedió en otoño de 2013 a raíz de la dimisión de Alberto Catalá.

El expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha querido recordar su legado con un mensaje este sábado en sus redes sociales: «Siento en el alma la pérdida de José Vicente González. Fue un empresario de verdad pensando que la empresa era un equipo, un dirigente empresarial ejemplar que unió al empresariado de la Comunitat y siempre defendió el interés general, un impulsor del diálogo social y, sí, buena gente», ha señalado.