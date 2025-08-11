Muere ahogado un hombre de 88 en una playa de Oropesa Es el tercer ahogamiento que se produce los últimos días en la Comunitat en zonas de baño

B. González Xàtiva Lunes, 11 de agosto 2025, 14:03

Un hombre de 88 años de edad ha fallecido ahogado en una playa de Oropesa. El fatídico suceso ha ocurrido sobre las 10.15 horas de este lunes en la playa de Les Amplàries. Los socorristas del arenal han iniciado las maniobras de reanimación hasta la llegada de la unidad del SAMU desplazada hasta el lugar.

El equipo médico ha continuado con la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de estabilización, pero no ha habido respuesta y solo ha podido confirmar el fallecimiento del hombre. La autopsia confirmará las causas del ahogamiento.

Se trata del tercer fallecimiento que se produce en los últimos días en la Comunitat en zonas de baño, puesto que este domingo también falleció un hombre de 76 años en una piscina de Alicante y otro hombre de 74 años falleció ahogado en una playa de Vinarós el pasado jueves.

Además, por fortuna, un menor de 18 meses pudo ser reanimado tras presentar síntomas de ahogamiento en una piscina privada de Elche. Los hechos ocurrieron el pasado viernes. A través de la asistencia telefónica del 112 los familiares empezaron a practicar las maniobras básicas de animación hasta la llegada del equipo médico del SAMU, que continúo con las maniobras logrando recuperar las constantes. El menor fue trasladado al Hospital General Doctor Balmis.

Aunque se han producido en el mes de julio otros episodios de este tipo en playas y piscinas con final feliz, el balance es negativo. Desde el mes de mayo, son ya 24 las personas fallecidas por ahogamiento en la Comunitat. De ellas, 18 son en playas, cinco en piscinas y una en ríos. En el caso de las playas, el perfil de los fallecidos es un hombre de más de 70 años y en el caso de las piscinas tres de los cinco han sido menores de edad.