Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere ahogado un hombre de 88 en una playa de Oropesa
Playa de Les Amplàries en Oropesa. Turismo Oropesa

Muere ahogado un hombre de 88 en una playa de Oropesa

Es el tercer ahogamiento que se produce los últimos días en la Comunitat en zonas de baño

B. González

Xàtiva

Lunes, 11 de agosto 2025, 14:03

Un hombre de 88 años de edad ha fallecido ahogado en una playa de Oropesa. El fatídico suceso ha ocurrido sobre las 10.15 horas de este lunes en la playa de Les Amplàries. Los socorristas del arenal han iniciado las maniobras de reanimación hasta la llegada de la unidad del SAMU desplazada hasta el lugar.

El equipo médico ha continuado con la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de estabilización, pero no ha habido respuesta y solo ha podido confirmar el fallecimiento del hombre. La autopsia confirmará las causas del ahogamiento.

Se trata del tercer fallecimiento que se produce en los últimos días en la Comunitat en zonas de baño, puesto que este domingo también falleció un hombre de 76 años en una piscina de Alicante y otro hombre de 74 años falleció ahogado en una playa de Vinarós el pasado jueves.

Además, por fortuna, un menor de 18 meses pudo ser reanimado tras presentar síntomas de ahogamiento en una piscina privada de Elche. Los hechos ocurrieron el pasado viernes. A través de la asistencia telefónica del 112 los familiares empezaron a practicar las maniobras básicas de animación hasta la llegada del equipo médico del SAMU, que continúo con las maniobras logrando recuperar las constantes. El menor fue trasladado al Hospital General Doctor Balmis.

Aunque se han producido en el mes de julio otros episodios de este tipo en playas y piscinas con final feliz, el balance es negativo. Desde el mes de mayo, son ya 24 las personas fallecidas por ahogamiento en la Comunitat. De ellas, 18 son en playas, cinco en piscinas y una en ríos. En el caso de las playas, el perfil de los fallecidos es un hombre de más de 70 años y en el caso de las piscinas tres de los cinco han sido menores de edad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Uno de los fallecidos en el accidente de avioneta en Requena es hijo de un exconseller de Hacienda
  2. 2

    De icono de la paella a parking de caravanas con piscina
  3. 3 La serie que ha fascinado a Arturo Pérez-Reverte: «Son 10 capítulos que se me han hecho cortos»
  4. 4 Uno de los fallecidos en el accidente de avioneta en Requena es hijo de un exconseller de Hacienda
  5. 5

    Las fisuras en el robo del reloj de Calatrava
  6. 6 Una brillante bola de fuego cruza el cielo de Valencia a miles de kilómetros por hora
  7. 7

    El Valencia busca ahora un nueve rematador que compita con Hugo Duro
  8. 8

    La Diputación se plantea ya apartar a Ninet de la subdirección del MuVIM tras no acreditar que es licenciada
  9. 9 Mario Vaquerizo la lía con su pregón en un municipio de la Comunitat: «Bochornoso espectáculo»
  10. 10 La localidad valenciana que ha dormido este domingo a 8 grados en pleno agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Muere ahogado un hombre de 88 en una playa de Oropesa

Muere ahogado un hombre de 88 en una playa de Oropesa