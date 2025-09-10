Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José Luis y Carlos, ayer junto a la estación Torrent Avinguda. P. M.

Cuando la movilidad se para al fallar un simple ascensor

Usuarios en silla de ruedas de la red de metro y de los autobuses metropolitanos critican las averías y la falta de mejoras para sus viajes

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 01:16

«Vivo aquí al lado pero a veces tengo que venir desde Picanya». Carlos López, un joven de 22 años que necesita una silla de ... ruedas para su movilidad, se desespera por las averías de los ascensores en la red de metro y los problemas para viajar en los autobuses metropolitanos para ir a Valencia.

