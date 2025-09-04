Morán defiende la versión de Aemet en la dana sobre la serranía de Cuenca: «Nunca se dijo que iba a desaparecer en Valencia» El secretario de Estado afirma que no ha existido «falso testimonio» de los técnicos del organismo estatal

Paco Moreno Valencia Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:57 | Actualizado 15:04h.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, terció este jueves en la polémica sobre los mensajes entre la Agencia Española de Meteorología (Aemet) y el Centro de Emergencias acerca de lo que ocurrió el 29 de octubre y los mensajes de los primeros acerca de que la dana se iba a desplazar a la serranía de Cuenca. Y como era de esperar, se decantó por la interpretación de los meterólogos que dependen del Ministerio de Transición Ecológica y no por la que hace la Generalitat.

Morán, tras participar en un encuentro con alcaldes sobre las ayudas previstas para la renovación del alcantarillado, dijo que la primera cuestión a tener en cuenta sobre este asunto es que con independencia «de hacia dónde se desplace en un momento determinado un frente de estas características, lo que hay que tener en cuenta es durante cuanto tiempo la alerta roja permanece sobre el territorio sobre el que está instalada».

Así las cosas, dijo que a las siete y media de la mañana «se lanza una alerta roja por parte de Aemet que anticipa que estará vigente hasta las 18 horas. Antes de eso, se prolonga, con lo que toda la jornada está vigente el aviso rojo. Por lo tanto, los responsables de la emergencia tienen que atender a eso y poner en marcha las actuaciones que le correspondan».

Morán dijo que un evento como la dana ocurrida en Valencia «no es estacionaria, se desplaza por todas partes. Y en las expresiones del desplazamiento, los técnicos que están en cada momento utilizan la referencia geográfica hacia dónde se va a desplazar. Lo que nunca sucedió y ha sido descartado por los autos de la jueza es que fuera a desaparecer porque el frente se desplazase hacia Cuenca. No, lo que se observó es que el frente se desenvolvía dentro de varias ubicaciones en la Comunitat y esa es la razón por la cual, en cada momento, la Aemet traslada la previsión».

A preguntas de los periodistas, aseguró que por lo tanto «no ha existido falso testimonio» en la declaración de los responsables de Aemet ante la jueza que instruye el caso. «Nunca se iba a desplazar a la serranía de Cuenca, sino que su dirección sería hacia la serranía de Cuenca», resumió. «Lo que se intentó trasladar desde el primer momento (por parte del Consell) es que iba a desaparecer del territorio valenciano y eso nunca fue así», finalizó.