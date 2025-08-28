Montserrat registra un nuevo terremoto este jueves El seismo ha tenido una magnitud de 1,8 y es el tercero en dos días

Jueves, 28 de agosto 2025

La localidad valenciana de Montserrat ha registrado este jueves un terremoto de magnitud 1,8 y nueve kilómetros de profundidad, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Se trata del tercer seísmo en dos días.

El sismo se ha producido a las 16.42 horas de este jueves, con las coordenadas de latitud de 39.4024 y de longitud -0.6033.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha informado que el IGN indica que ha sido sentido por la población. Sin embargo, el 112 no ha recibido llamadas relacionadas con el terremoto.

Se trata del tercer terremoto en dos días en Montserrat, ya que este miércoles se produjo uno de magnitud 2,5 a las 4.04 horas, a una profundidad de 5 kilómetros; y otro de 1,8 de magnitud a las 7.57 horas, a una profundidad de 9 kilómetros.

