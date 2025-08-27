Dos terremotos sacuden Montserrat y se sienten en media provincia de Valencia

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Panorámica de una urbanización en Montserrat. F. García

El temblor se ha sentido en varias urbanizaciones de la zona

María Gardó

María Gardó

Valencia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 09:12

La provincia de Valencia ha sufrido dos terremotos en la noche de este martes a miércoles. El primero se ha producido en Montserrat con una magnitud 2,5 en la escala de Richter, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional. Ha tenido lugar a las 4.04 horas de este miércoles y a una profundidad de 5 kilómetros. El temblor se ha sentido en varias urbanizaciones de la zona.

Unas horas más tarde, cerca de las 8.00 horas, otro nuevo seísmo se ha sumado al primero, también en Montserrat, según la información facilitada por el Instituto Geográfico Nacional.

El terremoto ha sido de magnitud 1,8 en la escala de Richter y ha tenido lugar a 9 kilómetros de profundidad.

Los dos terremotos se han sentido en distintos puntos de la provincia de Valencia.

