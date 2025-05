«Ahora es el momento ideal para las obras pendientes en la Albufera»

Ana Blázquez es decana de la Facultad de Veterinaria y Ciencias Experimentales y profesora del Grado de Ciencias del Mar en la Universidad Católica de ... Valencia.

–¿Cómo está la Albufera tras la dana?

–Pasé el otro día y la zona litoral está bastante recuperada. La Marjal está prácticamente limpia, salvo algún tramo en la zona norte del Poyo donde aún quedan campos que no están limpios. Pero la zona del interior está totalmente roturada, está todo en condiciones. Se pensaba que iba a estar mucho más afectada pero los estudios demuestran que básicamente está igual que antes del fenómeno. O sea que se puede decir que más o menos se ha recuperado.

–¿El parque está mejor o peor que hace cinco años?

–Creo que la Albufera sufrió una antropización brutal durante el último tercio del siglo XX lo que ha facilitado un estado de resiliencia, está como acostumbrada a esos parámetros. Más o menos en mi opinión está igual que hace cinco años. Todos esos parámetros se alteraron con la dana y ahora se han vuelto a recuperar básicamente como estaba antes.

–¿La dana supondrá un antes o un después para la Albufera o podrá recuperar su estado originario?

–Creo que lo superará con tranquilidad. Creo que la Albufera ha jugado un gran papel al estar en la zona topográficamente más baja. Allí han desembocado todos estos barrancos, que es lo que hacen siempre. Es decir, esto es un proceso natural.

–¿Se han retirado ya todos los vertidos?

–Prácticamente no quedan. No queda casi nada. En la zona del Poyo se ve algo porque es una zona topográficamente más baja. En ese sentido, liberó la carga de los ríos. Iban muy cargados y al llegar a esa zona se expandieron y eso hizo que la avenida no afectara a más poblaciones.

–¿Qué necesidades nuevas tiene el parque?

–Son las que ha tenido siempre. No creo que haya necesidades nuevas. Ahora hay algunos planes que se están poniendo en marcha a partir de la dana. La ampliación del colector oeste y las obras de la nueva depuradora podrían verse favorecidas. Ojalá fuera así. Pero en principio yo creo que necesidades nuevas no tiene. Sigue teniendo muchas debilidades administrativas. Es el caso del Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG), que sigue sin renovarse desde hace veinte años o el del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), que está desde el año 1995. Son instrumentos de territorio que son claves para el parque natural. Todo esto tiene que ver con el Patricova, el plan de inundaciones. Es una oportunidad para que se ponga en marcha de verdad, que no solamente sea una de lista clasificaciones de riesgo, sino que haya una información a la población de dónde se compra la casa, si esta tiene riesgo de inundación. Todo eso lo sabemos las personas que hacemos estas cosas, pero la gente de la calle no sabe que se compra una vivienda en zona inundable. porque nadie le informa. Las necesidades que ha habido siempre ahora se han puesto de relieve con este evento climatológico. Creo que sí que haría falta mayor apoyo a nivel técnico y a nivel directivo para que el parque natural cubriera todas sus necesidades.

–¿Las administraciones están implicadas con la Albufera?

–En la costa hay tres administraciones competentes. Por un lado, el Estado. Luego está la autonomía. Y en tercer lugar, el ayuntamiento. Ahí están las tres, lo que conlleva dificultades porque es difícil ponerse de acuerdo. Y en la zona del interior, que es la zona de la marjal y de la laguna, están el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana. Las administraciones están obligadas a entenderse y creo que ahora es el momento idóneo para que esto se produzca. Cuando se coincide en el color político, es más sencillo. Cuando hay colores políticos distintos, es más complicado. Es fundamental que las administraciones, tanto la autonómica como la local y el ministerio, se pongan de acuerdo para gestionar con eficacia por el bien de todos.

–¿Cree que la dana facilitará la construcción de las infraestructuras?

–Sería lo ideal, ahora es el momento perfecto con el plan de inversiones tan potente que está en marcha. Además, está pasando una cosa muy buena y es que se está escuchando más al mundo académico. Hay científicos que han ido al Parlamento para explicar qué ha pasado. Y esto a nivel social es muy importante. Al final, el mundo académico, la universidad, es quien investiga con lo que la transferencia de conocimientos es una realidad y se facilita que esto llegue a la sociedad en su conjunto y a los lugares donde se toman decisiones.