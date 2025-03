«Me estaba planificando las vacaciones cuando me llamaron para operarme de cáncer de colon»

Más de la mitad de los valencianos que están en la franja de edad considerada de riesgo para la detección del cáncer de colon ( ... entre 50 y 70 años) no se hacen las pruebas de cribado para anticiparse a esta enfermedad. Son 770.463 las personas que, en ese grupo de edad, no han participado en esas pruebas. Se trata del tumor más diagnosticado, sumando hombres y mujeres, que este lunes celebra el Día Mundial, y cogido a tiempo los índices de curación superan el 90%, pero en los casos complicados, cuando ya ha evolucionado la enfermedad, baja al 40%.

Uno de los afectados es Paco Martínez, que ha pasado 14 meses de sufrimiento desde que se lo diagnosticaron hasta que ahora ya se considera curado del cáncer. Su caso es poco frecuente, porque le ocurrió con 49 años, muy joven, y sin antecedentes genéticos. «Me detectaron en una prueba de sangre en heces, en mi caso no se llegó a hacer cribado por edad, estaba fuera de rango, por ser joven. A partir de la detección entré en el protocolo de sanidad, me hicieron una colonoscopia, y ahí se detectó una lesión, un posible cáncer», explica este valenciano.

En ese momento su vida se paralizó y empezó la lucha. «Comenzaron a hacerme muchas pruebas, hasta que llegó el diagnóstico, y tuve que hacer el tratamiento. Radioterapia, quimioterapia durante meses, pero el tumor no terminó de desaparecer, aunque mi cuerpo lo recibió bien, se redujo, pero necesité operación. Entonces sí que se eliminó el cáncer y a día de hoy lo he superado y estoy con pruebas periódicas, me tienen que hacer TAC y colonoscopia para ver cómo evoluciona», apunta.

Paco era deportista y llevaba una vida sana. Hasta que un día en el baño vio sangre en las heces. «Hacía ejercicio, corría por la montaña y ni tenía síntomas ni nada. Al no tener información, al ver la sangre me asusté, no sabía cómo actuar. A los dos días fui al médico y me dijeron que me iban a hacer una colonoscopia. Había muchas opciones, un pólipo, una diverticulitis, un cáncer, pero no tratas de ponerte en lo peor», comenta. «En la misma prueba de la colonoscopia me dijeron que había una lesión, no nombraron la palabra cáncer. Hasta que hicieron la biopsia fue cuando me dijeron que no había metástasis, no estaba muy avanzado pero tenían que hacerme pruebas», explica.

Proceso duro

Ese primer momento «fue lo más impactante», porque su vida cambió. «Según me empezaron a dar información fui viendo la dimensión de lo que me pasaba. Pero que tenía curación, por eso fui positivo. Yo pasé de que al principio me dijeron que no haría falta cirugía a que después decidieron que primero me harían radio y quimioterapia», añade. «Otro momento muy duro fue cuando terminaron las sesiones de quimio y hubo que valorar si me operaban o no. Las pruebas indicaban que no era necesario, incluso me planifiqué las vacaciones de verano, pero me llamaron para decirme que me tenían que operar para eliminar un trozo de intestino, porque había ganglios afectados y se podía reproducir», asegura el hombre.

Ha perdido unos diez kilos en este proceso, que ha durado 14 meses y tras la operación, que le obligó a llevar una bolsa de colostomía durante un tiempo para evitar infecciones, ha tenido que reducir la ingesta de comida para facilitar la digestión. «Me estoy adaptando, el cuerpo necesita ese periodo de acostumbrarse. Lo mejor es que los análisis salen negativos, pero cada tres meses me hacen pruebas por si detectan algo», dice Paco, con una alegría contenida tras haberse curado pero sin acabar de perder ese miedo a una recaída.

Admite que ha vivido «una montaña rusa emocional» en todo este tiempo, con momentos muy duros. «Cuando te dan el tratamiento de radio, subir a la planta 8 del Clínico, sobre todo de la cuarta dosis, en la que he perdido muchos kilos, es como ir al matadero. Es muy duro ponerte los sueros, pero es necesario, y los efectos secundarios son duros», expresa el paciente. Y recomienda a quienes estén en la franja de edad de más de 50 años que se hagan el cribado. «La prueba es una tontería comparada con la molestia de todo el proceso que viene después si hay cáncer, cuanto antes lo detecten, mejor para que lo puedan curar», destaca.

Concienciar a la población

Por eso los expertos, como el doctor Antonio Llombart, director de la comisión de investigación de la Asociación Contra el Cáncer Valencia, quieren «concienciar a la población, porque tiene una incidencia muy alta. Es el primer cáncer en incidencia en la Comunitat, unidos los dos sexos, la incidencia supera al de mama, pulmón, próstata, otros tipos», señala, y se traduce en 4.400 valencianos cada año.

Pero para el experto, se da una paradoja. «La importancia que la sociedad da a esta enfermedad es menor que la que se da a otros tipos, por ejemplo al de mama. Parece que se paraliza la vida, se hacen mamografías pero se olvidan de hacerse análisis heces, y tienen las mismas posibilidades de sufrirlo. Y los hombres nos olvidamos también», expresa el facultativo. Los motivos, para el especialista, son varios: «Es una mezcla de desidia, miedo y vergüenza de hacerse la prueba, resulta repugnante para mucha gente, pero por ejemplo una mamografía es más molesta».

Según Llombart, el cáncer de colon avisa «entre cinco y diez años antes, está llamando la atención muchas veces sin que nos demos cuenta», dice. «Las lesiones precancerosas no aparecen de la nada, se inician en adenomas, pólipos, son los que primero aparecen, van creciendo y van transformándose, y tarda diez o quince años, y en ese periodo podemos detectar que va a tener cáncer de colon», indica el facultativo.

La incidencia de este tipo de cáncer se multiplica entre los 50 y 70 años. «La misión nuestra es concienciar, hacer saber que cuando se tienen trastornos digestivos, alteraciones anormales, como sangre en heces, se debe ir al médico y ponerse en marcha. La sanidad no puede ser una madre protectora, hay que tomar la iniciativa uno mismo», advierte el profesional. «Si se quita el pólipo y se detecta sangre oculta e incluso cáncer, es una labor preventiva y curativa, porque es el cáncer de mayor incidencia sumados hombres y mujeres», añade el experto.