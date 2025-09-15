El misterio sobre la llamada de ocho minutos de Polo durante el Cecopi

El informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) remitido a la comisión de investigación de la dana en Les Corts ha abierto nuevos ... frentes que ponen todavía más en la picota su gestión durante el pasado 29 de octubre. El contenido de este escrito ha hecho que a su presidente, Miguel Polo, le hayan crecido los enanos en el peor momento posible, a las puertas de su declaración como ante la jueza que instruye la causa judicial de la riada el próximo viernes. El documento en poder del parlamento valenciano suscita más preguntas que respuestas dado que en algunos aspectos sólo se aporta parte de la información. Valga como ejemplo el registro telefónico del máximo responsable de la CHJ.

Polo hizo 35 llamadas la jornada de la tragedia: 33 el propio día 29 de octubre y otras dos durante la madrugada del 30. La Confederación tildó 25 de ellas como «más relevantes», procediendo a explicar quién era su interlocutor al otro lado del teléfono y cuál era el motivo de la comunicación, mientras la decena restante permanece sin detalle alguno más allá de su duración.

En este sentido, destaca que la conversación telefónica más larga de su 29-O no aparece especificada. Esta llamada en cuestión tiene lugar a las 19:53 horas y cuenta con una duración de siete minutos y 49 segundos, es decir, acaba unos diez minutos antes del envío del mensaje Es-Alert, el SMS de aviso masivo que recibieron los celulares de toda la provincia de Valencia a las fatídicas 20:11.

La pregunta clave es con quién hablaba Polo en los momentos decisivos de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), el cerebro de la emergencia que a esa hora centraba toda su atención en el riesgo de rotura de la presa de Forata dando totalmente la espalda a un barranco del Poyo que ya estaba causando estragos tras bajar hecho un monstruo desde Chiva.

En el apartado del informe en el que se explican algunas de las comunicaciones, se hace referencia a una llamada mantenida entre Polo y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que supuestamente tuvo lugar a las 19:30. En ella, el presidente de la CHJ «le puso al corriente sobre la situación de la presa de Forata, así como le informó de la indecisión de la Consellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, y del caos existente en el CECOPI». Sea como fuere, dicha conversación no consta en el extracto de la factura telefónica mensual de Polo sino que su celular sólo registra actividad telefónica a las 19:00 y a las 19:53, pero en ningún caso a las 19:30.

El móvil de Polo no recibió ninguna llamada cuando el Poyo superó el umbral rojo y él estaba en un acto entre las 11:00 y las 12:00

La reciente publicación de un audio del Cecopi correspondiente a las 19:00 horas en el que el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, se ofrece a llamar a Polo después de que Pradas indicara que no le apetecía contactar con él parece evidenciar que la primera llamada que recibe el mandatario de la CHJ entre las 19:00 y las 20:00 fue la de Mompó. La comunicación dura dos minutos y 46 segundos. Respecto a la de las 19:53, no se aporta nada.

Otra de las llamadas sin especificar tiene lugar a las 20:15, recién enviado el mensaje de alerta, con una duración de 34 segundos. A las 20:55 vuelve a entablar otra conversación de 55 segundos y a las 22:24, de nuevo, por un lapso de 57 segundos.

El resto de llamadas ocultas el 29-O acontecen a las 9:34, las 12:06, las 12:26, las 12:38, las 13:32, las 18:18 y las 18:37, estas dos últimas con el Cecopi ya en curso. Destaca a su vez el parón que reporta el móvil de Polo entre las 11:00 y las 12:00, coincidiendo con su presencia en un acto de la UPV. Este dato se conoce a raíz de una respuesta del Gobierno a preguntas el Partido Popular en el Congreso. No tendría mayor importancia si no fuera porque en ese intervalo de tiempo el Poyo ya superó con creces los 150 metros cúbicos por segundo establecidos como umbral rojo en dicha rambla... Sólo un aviso de lo que estaba por venir más tarde.