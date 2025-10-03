Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Protesta de los médicos en la huelga de junio en Valencia. Jesús Signes

Miles de citas en el aire por la huelga de médicos de este viernes en la Comunitat tras anularse 53.000 por la alerta roja

Sanidad establece unos servicios mínimos del 25% en consultas externas, 50% en quirófanos programados, como un domingo en Urgencias y como un sábado en los centros de salud

José Molins

José Molins

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 01:06

Comenta

La huelga que van a realizar los médicos este viernes en toda España para protestar contra el Ministerio de Sanidad por el Estatuto Marco tendrá ... su afectación para los pacientes valencianos. Miles de citas ya programadas están en el aire, es decir no se sabe si se podrán llevar a cabo, en función de cuántos facultativos decidan acogerse a su derecho de sumarse a estos paros, que organiza el Sindicato Médico. Con la más que previsible cancelación de citas, se puede producir un considerable tapón de agendas para poder reprogramarlas en los próximos días y semanas, ya que se unirían a las más de 53.800 que se tuvieron que suspender en la Comunitat este pasado lunes por la alerta roja del temporal de lluvia.

