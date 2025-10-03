Miles de citas en el aire por la huelga de médicos de este viernes en la Comunitat tras anularse 53.000 por la alerta roja

La huelga que van a realizar los médicos este viernes en toda España para protestar contra el Ministerio de Sanidad por el Estatuto Marco tendrá ... su afectación para los pacientes valencianos. Miles de citas ya programadas están en el aire, es decir no se sabe si se podrán llevar a cabo, en función de cuántos facultativos decidan acogerse a su derecho de sumarse a estos paros, que organiza el Sindicato Médico. Con la más que previsible cancelación de citas, se puede producir un considerable tapón de agendas para poder reprogramarlas en los próximos días y semanas, ya que se unirían a las más de 53.800 que se tuvieron que suspender en la Comunitat este pasado lunes por la alerta roja del temporal de lluvia.

Por descontado se van a atender todas las urgencias graves, igual que los servicios de diálisis, radioterapia oncológica, UCI, trasplantes y SAMU, pero para el resto de asuntos, Sanidad ha establecido unos servicios mínimos, que figuran en una resolución de la Conselleria de Educación y Empleo, que es quien tiene la competencia. En los hospitales, tanto las salas como las Urgencias y quirófanos funcionarán con el mismo personal de un domingo, únicamente de guardia, mientras que en el hospital de Día, Oncología, los quirófanos programados y la hospitalización domiciliaria la actividad será al 50% de la habitual.

Más limitado, al 25% de la actividad normal, funcionarán las consultas externas y centros de especialidades. Es decir, sólo se garantiza que se van a hacer una de cada cuatro consultas con el especialista y pruebas diagnósticas. Ahí es donde más problemas hubo en la anterior huelga de médicos, el pasado 13 de junio, ya que muchos pacientes se enteraron en la propia sala de espera de que su facultativo no había ido al centro y que ya le llamarían para darle otra fecha.

No hay obligación legal de avisar si se va a hacer huelga, y si un médico no está entre los asignados como servicios mínimos, puede ir a su centro o sumarse al paro según decida. Los problemas, por tanto serán mayores para los pacientes que estén citados en las primeras horas de la mañana, que es cuando se sabrá si el médico ha ido a trabajar o no. Después, Sanidad ya podrá ir avisando al resto de personas en la agenda para decirles que su cita cambia de fecha.

Estas citas con el especialista ya tienen de por sí una lista de espera de varios meses para una visita con el facultativo, que tienen las agendas llenas, por lo que una cancelación por la huelga implicaría muchas complicaciones para encontrar un nuevo hueco. Más aún porque va a ser el segundo día en una misma semana que ocurra.

El pasado lunes, con la alerta roja por la lluvia, se suspendieron 10.000 citas programadas en consultas externas y radiología en la Comunitat. Para este viernes se sumarán miles de consultas más a reprogramar, por lo que la tarea de encontrar nuevas franjas horarias para todas va a tensionar la sanidad valenciana. Cabe recordar que este viernes no habrá turno de tardes en los hospitales, ya que estos nuevos horarios vespertinos sólo funcionan de lunes a jueves laborables.

En los centros de salud también se prevén problemas este viernes, pero ahí, aunque también cuesta unos días para normalizarlo, no es tan complicado reprogramar las citas. La gran mayoría de las consultas que se suspendieron el lunes (43.000) fueron en los ambulatorios, pero a diferencia de las consultas externas, en Primaria hay muchas visitas que ya no es necesario volver a programar porque el paciente unos días después ha superado la enfermedad leve que tenía o el motivo de su cita. Otras ya se han podido resolver a lo largo de esta semana, aprovechando huecos de gente que no se ha presentado o por teléfono. Los servicios mínimos establecidos para los ambulatorios son los propios de un sábado, lo que implica atención sólo de urgencias.

Respecto a las reivindicaciones de los médicos contra el Ministerio, que han motivado esta segunda huelga, se encuentran la petición de un estatuto propio para los facultativos, con una reclasificación profesional más alta que los enfermeros, así como que se les considere profesión de riesgo, con eliminación de la movilidad forzosa, mejoras económicas y una jornada de 35 horas semanales sin guardias de 24 horas, entre otras cuestiones.

La protesta central será a las 12 horas frente a la Delegación del Gobierno, y ocurrirá en todas las provincias españolas a la vez, como también en Valencia, Castellón y Alicante. En junio se concentraron allí en torno a un millar de médicos que incluso llegaron a cortar el tráfico durante unos minutos.