Vista general del acceso cerrado del colegio público Rosa Serrano de Paiporta. EFE/MANUEL BRUQUE

Los mil y un criterios para cancelar clases con alerta naranja en Valencia

Chiva cierra colegios mientras Cheste mantiene la actividad lectiva en el caso urbano pese a estar a sólo cinco kilómetros de distancia | La UV cancela toda la presencialidad mientras la UPV apuesta por el teletrabajo sin prohibir la asistencia

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 01:04

Comenta

La disparidad de criterios a la hora de decretar el cierre de colegios o la cancelación de clases presenciales en las universidades tras la ... declaración de una alerta naranja por fuertes lluvias en la provincia de Valencia deja estampas poco entendibles a simple vista. ¿Cómo es posible que en Chiva se suspenda la actividad escolar y en Cheste, a apenas cinco kilómetros de distancia, no? ¿Cómo se explica que en las dos grandes universidades públicas valencianas, la UPV mantenga la posibilidad de asistir presencialmente a clase y la UV cancele toda actividad lectiva pese a estar separadas por una avenida?

