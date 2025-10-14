Los mil y un criterios para cancelar clases con alerta naranja en Valencia

La disparidad de criterios a la hora de decretar el cierre de colegios o la cancelación de clases presenciales en las universidades tras la ... declaración de una alerta naranja por fuertes lluvias en la provincia de Valencia deja estampas poco entendibles a simple vista. ¿Cómo es posible que en Chiva se suspenda la actividad escolar y en Cheste, a apenas cinco kilómetros de distancia, no? ¿Cómo se explica que en las dos grandes universidades públicas valencianas, la UPV mantenga la posibilidad de asistir presencialmente a clase y la UV cancele toda actividad lectiva pese a estar separadas por una avenida?

El caso de Cheste y Chiva es tan paradójico como comprensible escuchando las explicaciones aportadas por el Ayuntamiento de Cheste a LAS PROVINCIAS. Fuentes municipales aseguran que sus medidas se adoptan en base a la guía con recomendaciones de la Conselleria de Emergencias hacia los alcaldes para ayudarles en la toma de decisiones en caso de crisis.

Desde el Consistorio de Cheste explican que, siguiendo los contenidos del documento remitido por la Generalitat, cuando hay alerta naranja se deben cerrar los centros educativos si se encuentran en zona inundable o si hay mucha intensidad de desplazamiento con vehículos para acudir a los colegios e institutos de una determinada localidad. A tenor de este último parámetro, el Ayuntamiento ha decidido suspender las clases en el centro de Educación Especial Virgen de La Esperanza y en el Complejo Educativo de Formación Profesional, este último complejo aglutina a 3.000 estudiantes.

Por contra, los centros situados en el casco urbano de Cheste sí han abierto sus puertas este lunes alegando que la inmensa mayoría de alumnos acuden andando y no precisan desplazarse en vehículo o transporte público. Por el contrario, el modelo urbanístico de Chiva ostenta muchas urbanizaciones diseminadas y dispone de líneas de bus para que el estudiantado tenga garantizada la movilidad, factor que explica que sí se haya decretado la cancelación de la actividad lectiva en esta población situada en la cabecera del barranco del Poyo.

En cuanto al profesorado afectado por la alerta roja, desde el Ayuntamiento insisten en que no se tienen que desplazar a su trabajo porque los centros reajustarían internamente las bajas para que los niños estén atendidos. «Hay que aplicar el sentido común, si tienes que atravesar un badén inundable no lleves al niño al colegio y no vayas a trabajar, la norma del Ministerio de Trabajo lo avala», apuntan fuentes municipales.

«Antes, estas situaciones no estaban previstas. En el Ayuntamiento no tenemos meteorólogos ni especialistas, los tiene la Aemet y Emergencias. Haremos lo que nos dicen los expertos y los competentes en protección civil», concluyen.

Universidades

En lo que respecta a la UPV y la UV, cada institución obedece las directrices dictaminadas por sus respectivos comités de emergencias. La Universitat de València estimó conveniente mantener el nivel 2 de alarma, lo que lleva aparejada «la suspensión de la actividad docente presencial en todos los campus e instalaciones de la UV». Asimismo, los quehaceres de los docentes también deben llevarse a cabo en modalidad en línea «siempre que sea posible» y en las prácticas externas y clínicas «se actuará de acuerdo con las indicaciones de la empresa o institución donde se desarrollen». «En cualquier caso, la no asistencia no tendrá repercusiones académicas para el estudiantado», asevera su protocolo.

Respecto al resto de actividades (administrativa, investigadora, cultural y deportiva), la UV recomienda que se desarrollen a distancia o en modalidad de teletrabajo. No obstante, sus edificios e instalaciones permanecerán abiertas en su horario habitual y se permitirá la actividad presencial para realizar las tareas que requieran esta modalidad, ya sea por sus características o por las circunstancias de las personas que las desarrollen. Además, los responsables de las estructuras coordinarán la actividad y la modalidad de trabajo del personal a su cargo con el fin de garantizar el mantenimiento de los servicios y actividades no suspendidas.

Por contra, en la Universitat Politècnica se optó por la docencia híbrida dejando en manos del alumnado y el profesorado el impartir y asistir presencialmente a las clases. Sin embargo, sí quedaron canceladas las actividades exteriores en el campus de Vera, incluidas competiciones y entrenamientos deportivos, eventos culturales y actos institucionales al aire libre.

«⁠La docencia se desarrollará en modalidad híbrida en los campus de Valencia y Gandia (simultaneando las actividades presenciales para los estudiantes que puedan acudir y en línea para los que no puedan)», aseguraba la UPV a través de sus redes sociales instando a que las actividades de carácter complementario también se realizasen de manera no presencial. Fuentes de la entidad explicaron a este diario que el criterio para que la UPV cancele de manera total la asistencia presencial es el nivel de alerta roja.