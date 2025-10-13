La zona dana sigue sin consenso sobre los colegios durante la alerta naranja

Paco Moreno Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 15:57 Comenta Compartir

La jornada de este lunes, primero con alerta naranja y después con roja en parte de la provincia de Valencia, ha servido para evaluar la respuesta de los Ayuntamientos de l 'Horta Sud sobre el cierre de colegios. La misma ha sido desigual, según los datos difundidos por la Conselleria de Educación, dado que no se ha producido unanimidad.

Cuatro municipios, Manises, Picanya, Quart de Poblet y Mislata, decidieron mantener las aulas abiertas, al menos hasta última hora de la mañana. La Mancomunitat de l'Horta Sud intenta desde hace tiempo una posición común en los protocolos de emergencias por inundaciones, aunque todavía no se ha debatido el documento final, indicaron fuentes municipales.

Entre las razones para fijar una posición común, la más clara es que muchos de estos municipios se encuentran en plena conurbación, es decir, que los límites de los términos municipales comparten una calle. Además, tienen problemas comunes como el mal estado de los barrancos y las redes de alcantarillado.

Ayuntamientos como Picanya tuvieron que explicar en público las razones de mantener las aulas abiertas en alerta naranja. A través de una publicación del PSPV del municipio, partido que gobierna, indicaron que a pesar de la «alerta naranja por lluvias emitida por Aemet y Emergencias GVA, desde el Ayuntamiento de Picanya hemos decidido que los centros educativos permanezcan abiertos hoy».

Añaden que esta decisión «no es sencilla, sabemos. Pero la hemos tomado con responsabilidad y sentido común, después de analizar la situación actual:️ Estamos en alerta naranja, no roja. Con alerta roja se cierran los centros, pero en naranja entendemos que es necesario actuar con prudencia y proporcionalidad». Después, a última hora de la mañana, la situación cambió por completo.

«Los centros educativos son espacios seguros y cuentan con profesionales formados y competentes, capaces de actuar con responsabilidad ante cualquier situación. Esto nos permite garantizar el bienestar y la seguridad del alumnado en todo momento. En las últimas situaciones de alerta naranja hemos comprobado que el sistema de alcantarillado responde correctamente y que el barranco no han presentado subidas significativas de nivel».

En el comunicado añaden que según las previsiones, «nos encontramos en un momento de desescalada del episodio de lluvias de la última semana. Mantenemos la vigilancia activa. Si durante el día Aemet o Emergencias modifican el nivel de alerta o se producen cambios significativos en la situación meteorológica, revisaremos la decisión de forma inmediata, como haríamos en cualquier otra circunstancia».

Otros Ayuntamientos rectificaron su decisión. Torrent anunció el domingo que no suspendería clases lectivas, mientras que a última hora cambió de opinión. En una de las reuniones del Cecopal de este municipio se habló de la situación de los colegios este lunes. «Durante la sesión, se analizó la situación actual marcada por la alerta naranja decretada por la Aemet, si bien las noticias de una posible alerta roja en zonas cercanas de la Ribera generaron inquietud sobre un desplazamiento de la tormenta hacia l'Horta Sud».

Desde el Ayuntamiento indicaron que ante este escenario, el Cecopal «debatió ampliamente sobre la suspensión de la actividad lectiva, subrayando la necesidad de mantener un criterio homogéneo con el resto de municipios de la comarca». Las mismas fuentes recordaron que aunque Torrent no cuenta con centros educativos en zonas inundables, «gran parte del alumnado y profesorado se desplaza desde otros municipios, aumentando el riesgo y la complejidad logística».