Metrovalencia eliminará la última «barrera» en sus estaciones A finales de año estarán en servicio tres ascensores y una rampa en València Sud / El transporte público de la Generalitat será gratuito el día 22

Paco Moreno Valencia Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:34

A finales de año se ha previsto la apertura a los usuarios del nuevo acceso a los andenes de la estación València Sud de Metrovalencia. Así lo ha adelantado este lunes el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, en una visita de obras a las instalaciones de Paiporta.

Esta estación será por lo tanto la última que deje de ser inaccesible para los viajeros de movilidad reducida. Las obras se han incluido entre las aprobadas por la dana con el objetivo de cumplir con la Ley de Seguridad Ferroviaria, donde se indica la obligación de eliminar todo tipo de barreras.

El presupuesto de la reforma de la estación, andenes y playa de vías asciende a 28 millones de euros. En síntesis, consiste en un acceso directo con un paso subterráneo desde la zona del aparcamiento disuasorio, que incluye una rampa y un ascensor para facilitar el acceso hasta la zona los tornos. A partir de ese lugar, para salir a los andenes se han dispuesto dos ascensores.

De momento está hecha la infraestructura de hormigón y el esqueleto de la nueva estación, que estará elevada un metro sobre el nivel de la calle. Es una de las cuestiones que se han tenido en cuenta, dado que la estación quedó arrasada por la dana, al igual que la planta baja de la sede de Metrovalencia y los talleres.

Para esto último, la inversión ronda los 30 millones de euros y una parte ya está operativa, según ha precisado el director gerente de Ferrocarrils de la Generalitat, Alfonso Novo. La previsión es que la última de las obras se entregue a principios de 2026.

Los daños, recordó el conseller, dejaron fuera de servicio el centro de mando de la red, con lo que la empresa tuvo que montar uno alternativo en los talleres de Hermanos Machado. Esas instalaciones se quedarán disponibles, comentó Martínez Mus, con el fin de afrontar cualquier otra emergencia.

No obstante, la sala de mando se ha pasado a la primera planta, precisó. «Hemos aprendido», dijo tras recordar los problemas de movilidad que hubo en Valencia y su área metropolitana por la dana. «Nos quedamos sin Metrovalencia», dijo, además de sin Cercanías ni autobuses metropolitanos en la zona afectada. El pasado agosto se abrió al tráfico la última de las carreteras competencia de la Generalitat dañadas por las inundaciones.

Eso le da un sentido diferente a la Semana de la Movililidad de este año, precisó. La agenda de actividades comenzará mañana martes, aunque el día 22, el transporte público de la Generalitat será gratuito, con el fin de fomentar estos modos de transporte, al igual que se ha hecho otros años.

Por las líneas que tienen parada en la estación València Sud viajan alrededor de 350.000 usuarios al día, recordó, lo que da idea de la importancia de la recuperación de la red, lo que se hizo efectivo el pasado 27 de junio.