Medio Ambiente comienza a regenerar playas de Cullera y Tavernes con tierra de la dana dragada del puerto de Cullera

La conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha comenzado con la regeneración de playas en Cullera y Tavernes de la Valldigna anunciada a ... principios de este verano. Desde la cartera dirigida por Vicente Martínez Mus se informó a ambos municipios que dragarían los sedimentos arrastrados hasta el puerto de Cullera en la dana del 29 de octubre y los reutilizarían para reponer la arena de las playas El Brosquil (Cullera) y La Goleta (Tavernes). Pues bien, esta misma semana han comenzado los trabajos de dragado y ya mismo se comienza a reponer los primeros metros cúbicos de arena en el fondo marino de los arenales.

La Generalitat ha informado que estos trabajos forman parte de las tareas de reconstrucción en el puerto de Cullera afectado por la riada del 29-O. Una gran cantidad de sedimentos arrastrados por el río Júcar provocó que muchos de ellos quedaran depositados en el fondo del puerto. El calado en la entrada a la infraestructura se redujo en dos metros a causa de los arrastres que trajo consigo el Júcar, el cual registró un gran caudal a causa de la virulencia con la que conectaba el río Magro.

Ahora, Medio Ambiente saca todos estos sedimentos en un proyecto de varias fases y que tiene un coste total de 6 millones de euros. En un primer plazo de los trabajos, desde la conselleria se realizaron las inspecciones y labores de mantenimiento por los equipos de vigilancia y técnicos de la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos. Este jueves han visitado la zona el conseller Martínez Mus junto al director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, y representantes municipales.

Tras esta primera inspección la Dirección General de Costas autonómica se percató de los daños causados por la riada. Los técnicos registraron daños en los depósitos de todo tipo de materiales y arrastres en el cauce y canal de navegación, además de desperfectos en los elementos de contención, taludes y caminos adyacentes y deterioros en los muelles, tanto el de uso pesquero como el de oficinas.

Actualmente, los trabajos se encuentran en la segunda fase. Tras tener claros los daños y cómo acometer las reparaciones, un barco se encarga del dragado del puerto de Cullera y el entorno de la desembocadura del Júcar. A este respecto, la Generalitat ha estimado que se dragarán más de 170.000 metros cúbicos de sedimentos, lo que supone el mayor dragado de la historia para la administración autonómica, según informaban desde Medio Ambiente.

Conforme se retira toda esta cantidad de tierra, se tratan los sedimentos recuperados para poder reutilizarlos en la regeneración de playas. Así, se aprovechará el 70 % de los sedimentos restantes para los arenales sumergidos de los términos municipales de Cullera y Tavernes, concretamente en la zona Brosquil Sur y la Goleta, y en una zona submarina ubicada a unos cinco kilómetros al sur de la bocana portuaria, entre los tres y seis metros de profundidad. Así, las primeras reposiciones se están haciendo bajo el agua. De esta manera, en estas playas gravemente afectadas por la degradación no se notará a simple vista una mejora de sus condiciones.

Sin embargo, fuentes de la conselleria han asegurado que, una vez se terminen esas primeras reposiciones, se llevarán el resto de sedimentos a la costa.

Durante su visita al puerto de Cullera, el conseller Martínez Mus ha vuelto ha criticar al Estado, y en consecuencia, a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) . El miembro del Consell ha asegurado que «es necesario recordar que estos trabajos los debería llevar a cabo el Gobierno de España, ya que nuestra competencia son los puertos y regenerar la costa es competencia suya».

«Estamos a la espera de que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) nos confirme si también van a dragar aquellas zonas de su competencia. Y si no lo hacen que, como mínimo, nos autoricen a hacerlo. Ya que el entorno de Cullera está en la desembocadura del Xúquer y hay que actuar en el conjunto», ha añadido Martínez Mus.

En este sentido, remarcaba que «no sólo los trabajos de dragado del río Júcar, más allá de la zona portuaria, competen al Gobierno, sino también la regeneración de las playas». Por ello, reclama que «si no se llevan a cabo los trabajos, se autorice una nueva tanda de regeneración en las playas de Cullera y Tavernes de la Valldigna, en este caso en la primera línea de costa».