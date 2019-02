Médicos a urgencias en coches patrulla Sanitarios de los PAC critican la precaridad laboral que sufren | Imposibilidad de hacer análisis o radiografías, falta de transporte con conductor y saturación lastran la actividad en Atención Continuada DANIEL GUINDO Martes, 12 febrero 2019, 01:37

«Después de 22 horas de guardia no estoy para conducir, buscar calles, aparcar... Estoy sólo para centrarme en el paciente». Antonio Bolón es médico y secretario de la Asociación de Profesionales de Atención Continuada y Urgencias de la Comunitat (Apacu-CV) y resume así una de las problemáticas que afecta a parte de los más de 1.400 profesionales sanitarios (facultativos y enfermeros, sobre todo) que componen las plantillas de los conocidos como Puntos de Atención Continuada (PAC) en el caso de los municipios valencianos o Sanitaria (PAS) en la ciudad de Valencia.

La falta de un modelo unificado de transporte para las atenciones domiciliarias, después de que expirara el contrato con las ambulancias, hizo que cada departamento adoptara una solución provisional para trasladar al personal sanitario hasta los domicilios que requieren su asistencia. Taxis y coches de alquiler son las fórmulas más extendidas, aunque en algunos casos son los sanitarios los que utilizan sus propios vehículos (les abonan el kilometraje), acuden andando si está cerca, llaman a la Policía Local para que los trasladen, siempre que los agentes estén disponibles, o hasta hablan con los familiares de los enfermos para que acudan a recogerles, según explica la vicepresidenta segunda de la entidad, Silvia Sapena.

La problemática con el transporte sanitario después de que desapareciera la posibilidad de utilizar ambulancias no medicalizadas (conocidas como TNA) es uno de los puntos incluidos en el documento remitido por Apacu-CV a la Conselleria de Sanidad el pasado 30 de enero. Pero no es el único. En estos centros sanitarios, que presentan servicio por las tardes y noches, así como los domingos y festivos, se reproducen los contratos eventuales, pese a que buena parte de los profesionales viene prestando servicio en estos centros sanitarios desde hace quince años. Además de la inestabilidad laboral que les provoca (teóricamente están para cubrir las guardias del personal de plantilla de los centros de salud y su salario responde al número de guardias que hayan hecho), deben llevar a cabo un gran número de horas adicionales para alcanzar los sueldos de los sanitarios de plantilla, de ahí que hayan reivindicado ante Sanidad una serie de mejoras para aliviar su situación. «Somos plantilla de la conselleria, pero no estructurales, nuestras plazas no salen a concurso-oposición porque si afloraran sería un 'problemón' para Sanidad, nos tienen medio escondidos», lamenta Sapena, quien recuerda que «la ley dice que cuando llevas tres años trabajando ya no eres eventual».

Los profesionales lamentan la ampliación de horarios sin un estudio detallado de las necesidades de plantilla

Los medios con los que cuentan también dejan bastante que desear. Estos centros sanitarios, que abren de 15.00 a 8.00 horas (los PAS de 17.00 a 9.00) y de 8.00 a 8.00 los domingos y festivos, carecen de la posibilidad de hacer analíticas o radiografías por lo que, de ser necesaria alguna de estas pruebas, se ven obligados a remitir al paciente al hospital más cercano. «Si contásemos con estos servicios, habría que dotar a los PAC con técnicos de rayos y de laboratorio, por lo que nunca les ha interesado», apuntan desde la asociación. Además, la ampliación de los horarios aprobada a principios de año ha contribuido a que aumente la saturación de estos centros sanitarios. Por un lado, han notado la presencia cada vez mayor de pacientes que, ante la demora para obtener cita previa con su médico de cabecera o para evitar sufrir largas esperas en las Urgencias hospitalarias, optan por acudir a los PAC para ser atendidos. Por otro, el repunte de usuarios no se ha visto compensado con un número suficiente de refuerzos, según Apacu-CV. «Lo han hecho al 'tuntún', sin estudiar al detalle si hay plantilla suficiente, pero para descongestionar Primaria están congestionando los PAC», resumen. En esta línea, ponen algunos ejemplos: «El PAS del Alguer está viendo a 120-130 pacientes de 17.00 a 9.00 horas sin contar las visitas domiciliarias; en el PAC de Torrent, que abre a las 15.00, más de 230; en Catarroja, un domingo, más de 200 y entre semana cerca de 170. En total, y contando el servicio de enfermería, en un turno de 24 horas, más de 400 atenciones».