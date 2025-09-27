Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un médico se dirige hacia una paciente en el centro de salud. Hoy

Los médicos de familia, sin suficiente transporte para atender urgencias a domicilios

La espera de los pacientes en sus casas llega a ser de hasta 40 minutos y los sanitarios de Primaria reclaman a Sanidad tener vehículos para no ir a pie

José Molins

José Molins

Valencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:21

Una parte del trabajo diario de los médicos de los centros de salud es atender a los pacientes en sus domicilios. Se trata de enfermos ... crónicos, o bien que requieren una revisión periódica, pero también diariamente hay avisos urgentes que deben ver en sus casas. Y ahí es donde se complica la situación, hasta el punto que los facultativos se quejan de la falta de medios que tienen para hacer esta función. No disponen de vehículos de la conselleria y tienen que atender a estos pacientes por sus medios. Lo que implica a veces caminatas de 30 ó 40 minutos hasta la vivienda del enfermo, que en ese tiempo puede empeorar de su patología.

