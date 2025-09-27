Los médicos de familia, sin suficiente transporte para atender urgencias a domicilios

Una parte del trabajo diario de los médicos de los centros de salud es atender a los pacientes en sus domicilios. Se trata de enfermos ... crónicos, o bien que requieren una revisión periódica, pero también diariamente hay avisos urgentes que deben ver en sus casas. Y ahí es donde se complica la situación, hasta el punto que los facultativos se quejan de la falta de medios que tienen para hacer esta función. No disponen de vehículos de la conselleria y tienen que atender a estos pacientes por sus medios. Lo que implica a veces caminatas de 30 ó 40 minutos hasta la vivienda del enfermo, que en ese tiempo puede empeorar de su patología.

Los departamentos de salud sí disponen de coches oficiales de Sanidad, pero están reservados para los Puntos de Atención Sanitaria (PAC de urgencias), y sólo en algunos centros de salud pueden disponer de algún vehículo para estas atenciones domiciliarias. Pero en la mayoría de ambulatorios no tienen.

Por tanto, es el propio médico el que debe ir por sus medios, ya sea con su vehículo particular, en autobús de línea o andando. A una calle que puede estar a dos kilómetros de allí. Lo que conlleva no sólo llegar tarde a ver al paciente que necesita atención urgente, sino perder mucho tiempo por el camino, que repercute en que en el centro de salud se forme más demora, al estar otros pacientes esperando a que regrese su médico a la consulta.

En departamentos como La Fe o General de Valencia, facultativos de familia critican que en situaciones de avisos urgentes a domicilio, desde el servicio de coordinación del SAMU cuesta mucho que envíen una ambulancia para atender antes al enfermo. «Si entra un aviso urgente y no tenemos medio de transporte, a veces aunque llame yo como médico al 112 me contestan que no lo consideran urgencia para enviar ambulancia y que debo asumirlo al ser su médico de familia», señala un médico del departamento La Fe.

Desde Sanidad aclaran que en función de cada aviso se moviliza uno u otro recurso, o varios a la vez, de entre SAMU, Soporte vital de enfermería, Soporte Vital Básico o un equipo médico de Atención Primaria. Aunque los facultativos critican que, según les trasladan desde la coordinación del 112, el paciente no puede llamar allí y pedir una ambulancia, sino que tiene que valorarlo antes su médico de familia. Pero lamentan que incluso si el facultativo la pide tras haber visto al paciente en su casa, no siempre el SAMU accede a enviarla, si considera que el caso no reviste esa urgencia.

Este mes la conselleria aplazó la entrada en vigor del proyecto para que los centros de salud aumenten la atención por las tardes, pero cuando esa medida se ponga en marcha (no hay fecha aún confirmada), se hará más evidente la falta de vehículos para esas atenciones domiciliarias, al coincidir en horario con los PAS.