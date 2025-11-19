Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La jueza pide a Vilaplana datos de su tarjeta para que el parking informe de a qué hora salió tras la comida en El Ventorro
El médico Fernando Navarro que ha liderado el proyecto. Irene Marsilla

Un médico valenciano lidera un pionero proyecto mundial sobre enfermedades pulmonares

El estudio permite a los centros de salud detectar antes, prevenir y tratar más específicamente a los pacientes afectados de EPOC y asma

José Molins

José Molins

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:19

Comenta

Las enfermedades respiratorias suelen tensionar los hospitales cuando surgen complicaciones, sobre todo en invierno y entre las personas de edad avanzada. Precisamente para anticiparse a ... esa sobrecarga del sistema sanitario cobra especial importancia el proyecto que ha liderado un médico valenciano. Se trata de un trabajo pionero a nivel mundial en investigación de enfermedades respiratorias, que mediante una operación matemática permite obtener datos que alerten de que un paciente puede sufrir una agudización de su enfermedad, y así logran adelantarse, tratarlo con una medicación específica desde el centro de salud y evitar que acabe grave en el hospital.

