Una marcha de duelo con antorchas y palmas recorrerá la zona cero la tarde del aniversario de la dana

Las entidades cívicas, sociales y sindicales, las asociaciones de víctimas, el Acord Social Valencià y los comités locales de emergencia y reconstrucción volverán a exigir « ... responsabilidades y justicia» en la manifestación que el próximo sábado 25 de octubre conmemorará el aniversario de la dana que se saldó con 229 fallecidos. En la protesta se volverá a pedir la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión del desastre y se hará también «por la memoria de las víctimas», según ha expresado la presidenta de la Associació Víctimes Mortals Dana Octubre 2024, Mariló Gradolí.

Un grupo de representantes de las entidades convocantes de la marcha que empezará en la plaza de San Agustín a las 18:00 horas y recorrerá los calles Xàtiva , Colón, Palacio de la Justicia, Alfonso el Magnánimo, la Paz, la plaza de la Virgen, Bordadores y Micalet para acabar en la plaza de la Virgen han leído un manifiesto a las puertas del Palau de la Generalitat la mañana de este martes.

Los convocantes de la protesta han denunciado que un año después del desastre todavía no se hayan asumido responsabilidades políticas y han asegurado que la única información que han recibido por parte del Consell «han sido mentiras». «Durante doce meses sólo hemos sabido lo que pasó el 29 de octubre de 2024 a golpe de auto judicial y gracias al trabajo de investigación de la prensa comprometida con la verdad», recitaba su manifiesto resaltando además que desde el Gobierno valenciano se ha llevado a cabo un «maltrato» hacia las víctimas: «Mazón y su Consell ignoran y rechazan sus peticiones porque no hacerlo es asumir que son responsables».

Asimismo, han acusado a la Generalitat de tratar de imponer «una normalidad que no existe» alegando que la reconstrucción de los daños de la riada «se ha basado en reactivar la economía para proteger los beneficios económicos y no en garantizar las necesidades básicas de las personas afectadas». Entre otras cuestiones han alertado de los desperfectos que persisten en las zonas afectadas, barracones educativos, o la falta de «servicios públicos de calidad» y planes de emergencia, que no se haya garantizado una alternativa habitacional a los damnificados y accesibilidad a las personas con movilidad reducida.

«Con esta nueva convocatoria queremos rendir homenaje a las 231 víctimas mortales, a las personas afectadas ya todas aquellas que se han solidarizado, movidas por la empatía y el apoyo mutuo, para tratar de sacar al pueblo valenciano del barro», prosigue el manifiesto.

«Ante la actitud miserable de Mazón y su Consell, el voluntariado, las personas trabajadoras del campo, el personal de los servicios de emergencia, los medios de comunicación con vocación de servicio público, los CLER y el conjunto de la sociedad civil, han hecho frente a la tarea urgente dando ejemplo de dignidad y coraje. Y volverán a hacerlo el 25 de octubre», acaba el escrito con el que se ha anunciado la convocatoria.

Toni Valero, representante de los comités locales de emergencia y reconstrucción, ha informado a los medios de comunicación que una marcha de duelo con palmas y antorchas recorrerá algunas poblaciones de l'Horta Sud afectadas por la dana. Valero ha dicho que no se tratará de una protesta sino que será un acto que se hará «en memoria de todas las personas que murieron y en homenaje también a las personas que entraron en ese puente (el de la Solidaritat) y que gracias a su solidaridad hoy podemos estar aquí».