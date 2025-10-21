Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Anuncio de la manifestación del aniversario de la dana frente al Palau de la Generalitat este martes.

Anuncio de la manifestación del aniversario de la dana frente al Palau de la Generalitat este martes. LP

Una marcha de duelo con antorchas y palmas recorrerá la zona cero la tarde del aniversario de la dana

Sindicatos, comités locales de reconstrucción y familiares de los fallecidos el 29-O convocan una protesta para este sábado en la que se exigirá la dimisión de Mazón «por la memoria de las víctimas»

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 12:36

Comenta

Las entidades cívicas, sociales y sindicales, las asociaciones de víctimas, el Acord Social Valencià y los comités locales de emergencia y reconstrucción volverán a exigir « ... responsabilidades y justicia» en la manifestación que el próximo sábado 25 de octubre conmemorará el aniversario de la dana que se saldó con 229 fallecidos. En la protesta se volverá a pedir la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión del desastre y se hará también «por la memoria de las víctimas», según ha expresado la presidenta de la Associació Víctimes Mortals Dana Octubre 2024, Mariló Gradolí.

