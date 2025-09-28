DIRECTO | Dos manifestaciones salen de Paiporta y Valencia hasta el Pont de la Solidaritat para pedir la dimisión de Mazón

17:18

Residencia con seis víctimas

Buenas tardes. Estamos en Paiporta, fuera del casco urbano y junto a la residencia de la tercera edad donde hubo seis víctimas tras la trágica dana del pasado 29 de octubre. Cuando quedan tres cuartos de hora para que inicie la undécima manifestación convocada por los colectivos de afectados, la gente empieza a llegar por goteo a uno de los dos puntos de inicio. Recuerden, el otro, en Rambleta, en Valencia. La confluencia, el Pont de la Solidaritat.