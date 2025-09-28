DIRECTO | Dos manifestaciones salen de Paiporta y Valencia hasta el Pont de la Solidaritat para pedir la dimisión de Mazón
Como en todas las movilizaciones anteriores, el homenaje a las víctimas estará en el centro y esta vez se incluirá también a las personas voluntarias.
Valencia
Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:50
18:49
Vecinos de La Torre en balcones
Y en la calle, con rostros de solemnidad, serios. Al final son gente que también sufrió la barra cada. Muchos de ellos toman fotos de la marcha de Paiporta
18:45
Valencia
La cabeza de la manifestación alcanza el cruce de las calles Salvador Perles y Doctor Royo Vilanova
18:44
Llegando a La Torre
La marcha de Paiporta está a metros del Pont de la Solidaritat. Las proclamas contra Mazón son una constante
18:41
“No estamos politizados”
Es otro mensaje de las asociaciones, y como ejemplo de esta tesis han recordado que en el viaje a Bruselas de esta semana se han reunidas o con autoridades del PP a nivel europeo, entre ellos Esteban González Pons
18:40
Valencia
La cola de la manifestación abandona ahora la plaza donde se ubica La Rambleta. Siempre es difícil hacer un cálculo preciso, pero se trata de miles de personas, rondan las 5.000
18:34
Lleno el Pont de la Solidaritat
Los organizadores tienen información de que en el puente ya hay mucha gente esperando a las dos marchas. La de Paiporta está a punto de llegar a Sociópolis
18:33
Más de 2.000 personas
Aunque las asociaciones no quieren dar cifras, las estimaciones de varias personas coinciden cuando se pregunta cuánta gente habrá en la marcha desde Paiporta.
18:28
Historias que estremecen.
La marcha da para charlar con la gente que lleva 11 meses sufriendo y ya se generan lazos. Una persona se ha llevado las manos a la cabeza cuando le han contado que la madre de una mujer cuyo marido falleció el 29 de octubre ahora tiene cáncer en estado avanzado.
18:27
Valencia
Un grupo de tabalets i dolçaines preceden la marcha, escoltada por tres vehículos de la Policía Nacional
18:25
Indignados con Gan Pampols
Otro de los asuntos en los que han insistido las víctimas antes de la salida ha sido en la indignación de las palabras del vicepresidente, en las que afirmó que falló la autoprotección
18:19
Contra Mazon y Camarero
“El president a Picassent” y “Susana Camarero nos lleva al matadero” son dos de las proclamas
18:17
“Cuando he escuchado hoy la alarma se me ha encogido el estómago”, asegura Empar Puchades, una de las personas que llevan la pancarta de “Mazón dimissió” que abre la protesta, que ya ha comenzado a dirigirse hacia el Puente de la Solidaridad.
18:15
Flanqueados por Guardia Civil y Policía Local de Valencia
Son los cuerpos de seguridad que acompañan a la marcha desde Paiporta. También sobrevuela la zona un helicóptero de la Guardia Civil
18:13
La procesó de la memòria
Numerosas personas aplauden a su paso a la marcha en los primeros metros hacia La Torre desde Paiporta. “La procesó de la memòria” es la marcha que se está interpretabdo
18:09
Comienza la marcha
A las 18:07 empieza la marcha de Paiporta al Puente de la Solidaridad al ritmo de la dolçaina y el tabalet y de “Mazón dimisión”
18:07
Los “escalofríos” de Marco Antonio
Es el hijo de una mujer que murió en la residencia de Paiporta donde comienza la marcha. Dice sentir “escalofríos” por la preparación de los gobernantes y admite que 11 meses después no cesa la “indignación”
18:04
Valencia
Comienzan a emplearse los megáfonos entre los que llevan las pancartas para encabezar la manifestación: “El President, a Picassent”, “No son morts, son assasinats”
18:02
Imputación Susana Camarero
Es una de las nuevas reivindicaciones, además de la de Mazón, sobre la que insisten las manifestaciones antes del inicio de la marcha, que está a punto de comenzar
18:01
Valencia
Miles de personas ya se concentran en las inmediaciones de La Rambleta para iniciar la marcha.
17:34
El ES Alert, pánico para los niños
Una vecina de Alfafar así lo afirma. Relata que su sobrina está “descompuesta” desde el atronador sonido del móvil. “Hemos tenido que llamar a un familiar que es bombero para que le explique que estamos tomando unas precauciones para que esté a salvo”, relata. Cada vez hay más gente por aquí, junto a la residencia de Paiporta
17:29
Preparativos para la alerta
Por aquí se comenta que hay gente que no vendrá a esta marcha por la alerta de esta madrugada. Y es que hay gente que aún no tiene puertas en los patios, o están preparando las plantas bajas para evitar que entre el agua. Aún así ya hay más de 200 Petronas y queda media hora para que arranque la marcha
17:23
Indignación con él ES Alert
Entre algunas personas que han llegado a Paiporta hay cierta indicación por la llegada del ES Alert, a las 15:39. Entienden que un mensaje para una alerta para las 4 de la mañana genera condición. De hecho, afirman que han recibido llamadas de gente preguntando si se desconvoca el acto de esta tarde, que sigue vigente
17:19
Familiares de las víctimas llevarán la pancarta
Aquí, en Paiporta, ya hay representantes de la asociación de víctimas mortales. Serán los familiares los que porten la pancarta que encabezará la marcha. Es una composición roja, con el lema de “Mazón dimisión” y una fotografía boca abajo del presidente de la Generalitat
17:18
Residencia con seis víctimas
Buenas tardes. Estamos en Paiporta, fuera del casco urbano y junto a la residencia de la tercera edad donde hubo seis víctimas tras la trágica dana del pasado 29 de octubre. Cuando quedan tres cuartos de hora para que inicie la undécima manifestación convocada por los colectivos de afectados, la gente empieza a llegar por goteo a uno de los dos puntos de inicio. Recuerden, el otro, en Rambleta, en Valencia. La confluencia, el Pont de la Solidaritat.
