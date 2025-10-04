Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Rocío, una de las afectadas por la huelga, tras poner una queja en el SAIP. LP

El malestar de los pacientes por la huelga de médicos: «Venía para ver si la metástasis ha crecido y me mandan a casa»

Los afectados por los paros critican que tras suspenderse sus consultas, ahora van a tardar en darles nuevas fechas

José Molins

José Molins

Valencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:01

Comenta

Quejas, enfados y malestar ha sido el panorama que se ha visto en todos los hospitales y centros sanitarios este viernes por toda la Comunitat ... debido a la huelga de médicos. Las oficinas de atención al paciente (SAIP) se han visto desbordadas de usuarios que han puesto reclamaciones porque sus citas y operaciones se han cancelado. Algunos cuando ya estaban en el preoperatorio. Otros, como Elisa, cuando esperaban la prueba para saber la evolución de un cáncer. «No vengo a que me digan si estoy constipada, sino a ver si mi metástasis crece o no, pero me mandan a casa», señala la mujer con lágrimas en los ojos.

