El malestar de los pacientes por la huelga de médicos: «Venía para ver si la metástasis ha crecido y me mandan a casa»

Quejas, enfados y malestar ha sido el panorama que se ha visto en todos los hospitales y centros sanitarios este viernes por toda la Comunitat ... debido a la huelga de médicos. Las oficinas de atención al paciente (SAIP) se han visto desbordadas de usuarios que han puesto reclamaciones porque sus citas y operaciones se han cancelado. Algunos cuando ya estaban en el preoperatorio. Otros, como Elisa, cuando esperaban la prueba para saber la evolución de un cáncer. «No vengo a que me digan si estoy constipada, sino a ver si mi metástasis crece o no, pero me mandan a casa», señala la mujer con lágrimas en los ojos.

La joven salía frustrada de las consultas externas del hospital Arnau de Vilanova de Valencia. «Tenía una prueba diagnóstica para revisión de Oncología. Sin avisarme y después de media hora de retraso de mandan a casa y me dicen que ya me llamarán. La prueba necesito que esté informada para el día 7, que es cuando tengo la revisión con el oncólogo, y me tiene que decir si yo tengo una metástasis», explica. «Si el informe no está, el oncólogo no puede atenderme porque no tiene el resultado de la prueba y tendrá que reprogramar mi cita, con una agenda llena, probablemente un mes más», lamenta la mujer.

«Cada vez que tengo que pasar una revisión supone una situación emocional con una ansiedad brutal. Después de prepararme para esa prueba me mandan a casa por la huelga. Tienen derecho a hacerla, pero nos afecta a los pacientes y deberían tener mejor organización. Me ha afectado a mí, voy a poner una reclamación en el SAIP, porque yo trabajo, tengo un hijo, y he tenido que pedir unas horas para nada», critica Elisa.

También ha puesto una reclamación Rocío Villar, porque a su madre no han llegado a operarla en el General: «Tenía una operación programada, que ya se la habían cancelado en junio, y otra vez se la suspenden hoy. Hemos llegado a las 8 pero como están en servicios mínimos, no han operado a todo el mundo. A la que estaba antes que ella sí, pero a mi madre no. La doctora dice que al anestesista lo han requerido para una operación de urgencia y que deje una reclamación para que quede constancia. Es una cirugía ginecológica y no me han dado fecha, que ya nos llamarán». Según los servicios mínimos establecidos, la actividad quirúrgica programada, como este caso, funcionaba al 50%.

En esa oficina del SAIP ha coincidido con Celia Sáez, enfadada porque a su hijo lo han sacado del mismo preoperatorio. «Mi hijo tenía programada una operación. A las 7:30 tenía que ingresar y a las 9:15 horas nos han dicho que nos teníamos que ir para casa. Ya lo estaban preparando para meterlo al quirófano, pero el anestesista está de huelga. Creo que los servicios mínimos deberían cubrir todas las operaciones que había programadas, pero la de mi hijo no la han cubierto. Llevaba un año y medio en lista de espera. El cirujano estaba, pero faltaba el anestesista», lamenta.

Sin llegar a esos extremos del quirófano, a otros pacientes como Gregorio Pérez también le ha provocado un trastorno esta huelga. «Mi prueba requería estar varias horas sin orinar y llevo una preparación que no me ha servido de nada. En la sala de espera ha salido la enfermera a decirme que había huelga y no me iban a atender. Pero yo el lunes tengo cita con el urólogo para que me valore esta prueba y no podrá hacerlo, igual también tienen que aplazarla a otro día», comenta el hombre al salir del Arnau. Y además también sufrió las cancelaciones por el temporal esta semana. «El lunes ya me pasó, tenía cita con el médico en el centro de salud y se suspendió por la alerta roja, me han dado para dentro de dos semanas», añade.

Ese problema de tener una cita la semana que viene que depende de la que estaba programada este viernes es muy común, y supone un problema añadido para la reorganización de la sanidad valenciana. Que se suma a las 53.000 citas anuladas el lunes por el temporal. Lo que va a crear un tapón para los próximos días en todos los centros. Le ha ocurrido también a Isabel: «Tenía cita para una ecografía y me han dicho que ya me llamarán a partir del lunes para darme otra fecha. Tengo 81 años y he tenido que coger el autobús muy pronto para venir, y luego que me digan que no me atienden. Era una prueba para ir luego al médico, no sé si la otra cita también me la cambiarán».

En el servicio de mamografías del General toda la mañana se ha visto la misma escena. Citas anuladas, confusión y pacientes molestas, como explica Genoveva: «Tenía una mamografía y una ecografía y a todas las que había delante de mí les han anulado también la cita porque el médico está de huelga. Todas las chicas estaban quejándose porque han perdido horas de trabajo, una ha tenido que dejar a su niño con un familiar. En Información me dicen que no saben nada, porque mi hijo tiene que venir más tarde pero dicen que no le pueden avisar. Hay muchas consultas vacías, se ven muchas puertas cerrados y la gente se está quejando».