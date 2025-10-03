Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un accidente en la A-7 y atascos kilométricos en la V-31 y CV-35 este viernes
Entrada del hospital Arnau de Vilanova de Valencia este viernes. Irene Marsilla

La huelga de médicos ya deja citas anuladas y confusión en los centros valencianos

Los pacientes acuden a los centros desde primera hora y se han enterado en el mostrador que no estaba su facultativo

José Molins

José Molins

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 09:08

Comenta

La jornada de huelga de médicos ya se está haciendo notar en los centros sanitarios de la Comunitat este viernes. Aunque está teniendo un seguimiento ... desigual en cada centro, los problemas han comenzado a primera hora de la mañana, entre las 8 y las 9 horas, cuando se ha tenido constancia de los facultativos que no se han presentado a trabajar porque están secundando la protesta. Eso ha provocado que a los pacientes, que ya estaban en la sala de espera porque tenían cita programada, se les informara en el mostrador de que su médico no va a venir y que la cita se aplaza para otro día que ya les concretarán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma que el cuerpo calcinado es el de Bea Guijarro
  2. 2 «Queremos que se haga justicia, no me creo que Bea subiera en chanclas a la montaña»
  3. 3 La última imagen de Bea
  4. 4 Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
  5. 5

    Disney busca trabajadores en Valencia
  6. 6 Una inmobiliaria de Valencia transforma una guardería en 12 apartamentos de hasta 170.000 euros
  7. 7

    Mascarell revienta el pleno de Les Corts por su rifirrafe con la diputada con Síndrome de Down
  8. 8

    La red de narcos sobornó a altos cargos portuarios para infiltrar a más estibadores y camioneros
  9. 9

    ¿Por qué renuncia Fabuel a confeccionar el segundo traje de la corte infantil?
  10. 10

    Juan Manguán, el hombre que nunca se jubilará: 77 años y al pie de su taller en el corazón del Carmen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La huelga de médicos ya deja citas anuladas y confusión en los centros valencianos

La huelga de médicos ya deja citas anuladas y confusión en los centros valencianos