La huelga de médicos ya deja citas anuladas y confusión en los centros valencianos

La jornada de huelga de médicos ya se está haciendo notar en los centros sanitarios de la Comunitat este viernes. Aunque está teniendo un seguimiento ... desigual en cada centro, los problemas han comenzado a primera hora de la mañana, entre las 8 y las 9 horas, cuando se ha tenido constancia de los facultativos que no se han presentado a trabajar porque están secundando la protesta. Eso ha provocado que a los pacientes, que ya estaban en la sala de espera porque tenían cita programada, se les informara en el mostrador de que su médico no va a venir y que la cita se aplaza para otro día que ya les concretarán.

Una situación que ha dejado momentos de confusión e incluso de cierta tensión por el enfado de los pacientes, que reclaman que no les habían avisado antes de llegar al centro, y así se hubieran ahorrado el viaje para nada. Además de que muchos llevaban meses esperando esta cita, y ahora se la van a tener que reprogramar. El problema es que si un facultativo no está incluido dentro de los servicios mínimos establecidos, no está obligado a avisar de que hará huelga, y eso sólo se puede saber cuando no se presenta a su puesto de trabajo. A lo largo del día Sanidad comunicará los datos oficiales de seguimiento de esta huelga en la Comunitat.

La huelga, organizada por el Sindicato Médico, es en toda España para protestar contra el Ministerio de Sanidad por el Estatuto Marco, ya que los médicos reclaman mejores condiciones laborales, horarias y económicas. Afecta a hospitales, consultas externas, centros de especialidades y centros de salud, es decir, a todo el sistema público. A las 12 horas está prevista una concentración multitudinaria de los facultativos frente a la Delegación de Gobierno de Valencia para visibilizar la protesta.

Pese a estos paros, se van a atender todas las urgencias graves, igual que los servicios de diálisis, radioterapia oncológica, UCI, trasplantes y SAMU, pero para el resto de asuntos, Sanidad ha establecido unos servicios mínimos. En los hospitales, tanto las salas como las Urgencias y quirófanos funcionarán con el mismo personal de un domingo, únicamente de guardia, mientras que en el hospital de Día, Oncología, los quirófanos programados y la hospitalización domiciliaria la actividad será al 50% de la habitual.

Más limitado, al 25% de la actividad normal, funcionarán las consultas externas y centros de especialidades. Es decir, sólo se garantiza que se van a hacer una de cada cuatro consultas con el especialista y pruebas diagnósticas. En los centros de salud los servicios mínimos establecidos para los ambulatorios son los propios de un sábado, lo que implica atención sólo de urgencias.

Se trata de la segunda huelga que se lleva a cabo contra el Ministerio por este motivo, tras la que se hizo el 13 de junio. Entre las reivindicaciones de los médicos se encuentran la petición de un estatuto propio para los facultativos, con una reclasificación profesional más alta que los enfermeros, así como que se les considere profesión de riesgo, con eliminación de la movilidad forzosa, mejoras económicas y una jornada de 35 horas semanales sin guardias de 24 horas, entre otras cuestiones.