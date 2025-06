Locura en la zona cero de la dana con Santiago Segura

Santiago Segura levanta pasiones y sonrisas allá donde va, pero la visita que ha realizado este sábado a Alfafar ha sido todo un guiño ... a la esperanza, especialmente con los más pequeños, tras la devastadora dana que azotó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. El afamado cineasta español ha asistido al preestreno de su última película 'Padre no hay más que uno 5', que ha tenido lugar esta mañana en la sala de cine del centro comercial MN4 con la presencia de familias y niños que se vieron afectados por la riada.

Segura ha tenido el honor de anunciar la reapertura al público de las instalaciones de este gran almacén, el único que permanece cerrado tras el desastre casi ocho meses después y que sigue en labores de reconstrucción. El actor ha desvelado que el 'día D' para que el público regrese a las instalaciones del MN4 será el 17 de julio, justo el día de su cumpleaños. El importante anuncio ha venido acompañado con un mensaje que ha provocado un sin cesar de aplausos: «Valencia me encanta».

Sea como fuere, una cosa está clara, Santiago Segura se ha dado un auténtico baño de masas, saludando a diestro y siniestro y haciéndole carantoñas divertidas a los niños que se le acercaban. Y es que las inmediaciones del MN4 era un hervidero de padres, madres y pequeños desde horas antes de que tuviese lugar esta particular apertura de puertas. Los más pequeños, y los no tan pequeños, pertenecientes a las comunidades de centros escolares que habían sido afectados por la catástrofe querían fotografiarse o hablar con él y agradecerle su presencia en un día tan especial.

Ya dentro del complejo y presos de los nervios estaban Amjed y Noa, dos amigos de Catarroja que se han visto todas las anteriores ediciones de esta particular saga protagonizada por Segura, que se consideran fans incondicionales. «He visto las cuatro anteriores y me gusta mucho. Esto me ha hecho muy feliz», dice ella.

Noémi, la madre de Noa, explica que han vivido la tragedia «bastante mal, pero un poquito menos mal gracias a la ayuda de la gente». «A los niños les encanta esta serie y tenían muchas ganas de ver a Santiago Segura en persona y pasar un buen rato», comenta sobre este intento de volver a la normalidad para los más pequeños de la casa.

La dana se llevó los coches de la familia por delante, pero se consuela con que les hayan repuesto el ascensor en su finca y haber recibido el pago por la pérdida de sus vehículos. Por suerte, eso sí, no tenido que lamentar el fallecimiento de ningún familiar cercano: «Hemos tenido suerte...». Al ser clienta habitual del MN4, asegura tener muchas ganas de conocer la fecha de reapertura total.

Sobre la película

Este último film de la exitosa saga familiar dirigida y protagonizada por Santiago Segura llegará a los cines el próximo 26 de junio y apunta alto dado que su cuarta entrega se convirtió en la película española más taquillera del pasado año con más de dos millones de espectadores.

En el adelanto de la película se explica que algunos padres experimentan la angustia del «nido vacío» cuando los hijos empiezan a abandonar el hogar. Javier, en cambio, sufre el trauma del «nido repleto»: nadie se va de casa, trama que da pie a esta nueva entrega.

Padre no hay más que uno 5 está dirigida y protagonizada por Santiago Segura. En el reparto encontramos una vez más, su mujer en la gran pantalla Toni Acosta, su numerosa prole formada por Martina D'Antiochia, Calma Segura, Luna Fulgencio, Carlos G. Morollón, Sirena Segura y Blanca Ramírez (la jovencísima actriz de Oliva que también ha estado presente en el evento); los cuñados interpretados por Leo Harlem y Sílvia Abril, los abuelos Loles León y Carlos Iglesias, y El Cejas como Ocho, el novio de la hija mayor, que en esta entrega vendrá acompañado por su «madre», Neus Asensi.

Coescrita por Marta González de Vega (quien repite en el papel de Leticia) y Santiago Segura, guionistas también de los éxitos de taquilla 'A todo tren' y 'Vacaciones de verano', 'Padre no hay más que uno 5' es una producción de BOWFINGER INTERNATIONAL PICTURES liderada, de nuevo, por Mª Luisa Gutiérrez, en coproducción con LA SIGUIENTE DE SANTIAGO AIE, ESTO TAMBIÉN PASARÁ E IRUSOIN, en asociación con SONY PICTURES ENTERTAINMENT IBERIA, con la participación de NETFLIX, ATRESMEDIA y CREA SGR en asociación con MOGAMBO y con la distribución en salas a cargo de Sony Pictures Entertainment Iberia S.L.U.