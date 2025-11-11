La localidad valenciana donde la Argentina de Messi se concentra en este parón de selecciones La albiceleste entrena a puerta abierta este jueves en el estadio del Elche

La selección argentina de fútbol ha elegido la Comunitat Valenciana para concentrarse en este parón de selecciones del mes de noviembre. Desde este lunes el equipo de Leo Messi permanece en la localidad alicantina de Algorfa, en Alicante, donde están preparando el encuentro que tienen el próximo viernes frente a Angola.

Concretamente, los internacionales dirigidos por Lionel Scaloni se encuentran en La Finca Resort, lugar donde se han hospedado en otras ocasiones clubes o selecciones como el Tottenham, Leipzig o Países Bajos.

La albiceleste entrenará allí a puerta cerrada todos los días a excepción del jueves, donde habrá una sesión abierta para cualquier aficionado en el estadio del Elche, el Martínez Valero. Arrancará a las 10:30 horas, aunque desde las 9:30 estarán abiertas las puertas del estadio, tal y como ha comunicado la federación Argentina.

La expectación por ver a Leo Messi es máxima. Precisamente, el jugador del Inter de Miami volvía a ser noticia por una publicación que subía a sus redes sociales visitando de noche el Camp Nou, y sin permiso del club. Tanto él como su compañero De Paul estuvieron en Barcelona y ya se han reunido junto al resto de internacionales.

En este hotel de lujo la vigente campeona del mundo dispondrá de instalaciones de lujo, con spa, gimnasio y campos de fútbol para entrenar. La AFA confirmó que estarán allí hasta el día 18 de noviembre, viajando a Luanda (Angola) para disputar un amistoso el viernes 14 y regresando posteriormente a Algorfa, a excepción de algunos jugadores como Messi o de Paul que ya viajarán directamente a Miami.

La elección de este lugar busca facilitar a la mayoría de sus internacionales, que militan en equipos europeos. En la convocatoria están nombres como los de Messi, Rodrigo De Paul (Inter Miami), Giovani Lo Celso (Real Betis), Lautaro Martínez (Inter), Nicolás Otamendi (Benfica) y Nicolás Paz (Como 1907).