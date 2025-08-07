La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido este jueves a 9 grados en pleno agosto
Hay municipios de Castellón que son un oasis en mitad de las altas temperaturas
Valencia
Jueves, 7 de agosto 2025, 08:40
En pleno agosto y haciendo frente a una ola de calor, hay municipios que suponen un oasis en mitad de un desierto tórrido. Ciertas localidades de Castellón no conocen el verano auténtico y pasan la mayoría de noches por debajo de los 10 grados. Una de las que suele marcar las temperaturas más bajas es El Toro, que en la madrugada de este jueves ha alcanzado los 9 grados.
Dónde ha hecho más frío
|LOCALIDAD
|TEMPERATURA
|Bocairent
|10,7
|Calles
|11,4
|El Toro
|11,8
|Vilafranca
|12,2
|Xixona
|12,2
|Énguera
|12,7
|Onil
|12,7
|Agres
|12,9
|Ares del Maestrat
|13,0
|El Pinós
|13,0
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha ampliado la alerta por altas temperaturas en casi toda la Península hasta al menos el próximo martes y ha pedido precauciones ante el importante aumento del riesgo de incendios forestales, basándose en la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.
Así, hay aviso amarillo por temperaturas significativamente altas en el interior de Valencia durante este jueves 7 de agosto.
