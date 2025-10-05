Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

J. L. Bort

Las lluvias vuelven a la Comunitat esta semana y el 9 d'Octubre estará pasado por agua

Aemet anticipa que el día grande de la Comunitat Valenciana estará pasado por agua

María Gardó

María Gardó

Valencia

Domingo, 5 de octubre 2025, 14:58

Las previsiones de Aemet se van perfilando y con toda probabilidad el 9 d'Octubre estará pasado por agua este año. Las lluvias llegarán a la Comunitat Valenciana este domingo y seguirán durante el lunes. Tras dos días más estables, el jueves tomarán fuerza y continuarán hasta el fin de semana, según Aemet.

Así, para este lunes 6 de octubre se espera un cielo con intervalos de nubes, excepto en el norte de Castellón, tendiendo a poco nuboso durante la segunda mitad del día. No se descartan brumas o bancos de niebla matinales en el interior de Valencia y Alicante. Habrá probables precipitaciones débiles en Valencia y Alicante, más en el litoral, que tenderán a remitir a partir de la tarde. Las temperaturas mínimas irán en descenso en la mitad norte y con cambios ligeros en el sur; máximas en descenso, ligero o sin cambios en la provincia de Valencia.

El martes 7 de octubre será el más soleado de la semana. Las temperaturas mínimas irán en ascenso en el interior de la mitad norte, en ligero descenso en el extremo sur y con cambios ligeros en el resto; máximas en ascenso generalizado.

El miércoles 8 de octubre la situación empezará a empeorar. El cielo estará poco nuboso a primeras horas, aumentando a intervalos nubosos durante la mañana. No se descartan precipitaciones acompañadas de tormenta por la tarde, menos probables en el extremo sur.

Y ya de cara al día grande de la Comunitat Valenciana, el 9 d'Octubre, se espera una jornada pasada por agua. Los chubascos serán los protagonistas de la jornada, especialmente en el norte de Alicante y sobre el golfo de Valencia.

Aunque aún es pronto para hacer predicciones con tantos días de antelación, algunos modelos no descartan la llegada de una nueva dana a finales de semana.

