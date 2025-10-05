Los municipios de la Comunitat que han superado los 35 grados este sábado El 4 de octubre ha sido un día de un calor anormal para esta época del año

Este sábado, 4 de octubre, ha sido un día de mucho calor para los valencianos. Pese a que la semana comenzó con una fuerte tormenta que hizo saltar todas las alarmas, durante los últimos días el buen tiempo ha vuelto a hacer acto de presencia. Sin embargo, no hay que confiarse. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado la llegada de un chorro polar que probablemente venga acompañado de lluvias a partir de la próxima semana.

Aún así, este fin de semana ha sido más caluroso de lo normal. Así lo reflejan los datos facilitados por la Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET). Algunas localidades de la Comunitat han superado los 35 grados durante gran parte del sábado. El calor ha hecho especial acto de presencia en las comarcas de la Ribera Alta, el Baix Segura, la Costera, la Canal de Navarrés, la Vall d'Albaida y la Foia de Bunyol.

Orihuela es la primera en el ránking de calor con 35,2 ° de máxima; una décima más que Sumacàrcer (35,1º). Le siguen otras localidades como El Genovés (34,9), la Pobla Llarga (34,8), Rafelguaraf (34,7), l'Alcúdia de Crespins (34,6) o Llocnou del Fenollet (34,6).

Bona nit! Temperatures màximes de dissabte (mapa + top)



L'estiuet de Sant Miquel deixa valors de 33-35 ºC a les zones tradicionalment més càlides (el Baix Segura, la Ribera Alta, la Costera, la Canal de Navarrés, la Vall d'Albaida, la Foia de Bunyol...). Demà baixaran 5-10 ºC. pic.twitter.com/h5hflBnQ1r — AVAMET (@avamet) October 4, 2025

A partir de este domingo las temperaturas comenzarán a descender. En algunos puntos bajarán hasta 10 grados respecto al sábado. Sin embargo, este veranillo de San Miguel ha hecho que muchos valencianos hayan disfrutado del fin de semana y hayan vuelto a acercarse a la playa.