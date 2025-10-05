Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ciudad de Valencia a 36 grados, imagen de archivo. JL Bort

Los municipios de la Comunitat que han superado los 35 grados este sábado

El 4 de octubre ha sido un día de un calor anormal para esta época del año

A. Pedroche

Domingo, 5 de octubre 2025, 09:55

Comenta

Este sábado, 4 de octubre, ha sido un día de mucho calor para los valencianos. Pese a que la semana comenzó con una fuerte tormenta que hizo saltar todas las alarmas, durante los últimos días el buen tiempo ha vuelto a hacer acto de presencia. Sin embargo, no hay que confiarse. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado la llegada de un chorro polar que probablemente venga acompañado de lluvias a partir de la próxima semana.

Aún así, este fin de semana ha sido más caluroso de lo normal. Así lo reflejan los datos facilitados por la Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET). Algunas localidades de la Comunitat han superado los 35 grados durante gran parte del sábado. El calor ha hecho especial acto de presencia en las comarcas de la Ribera Alta, el Baix Segura, la Costera, la Canal de Navarrés, la Vall d'Albaida y la Foia de Bunyol.

Orihuela es la primera en el ránking de calor con 35,2 ° de máxima; una décima más que Sumacàrcer (35,1º). Le siguen otras localidades como El Genovés (34,9), la Pobla Llarga (34,8), Rafelguaraf (34,7), l'Alcúdia de Crespins (34,6) o Llocnou del Fenollet (34,6).

A partir de este domingo las temperaturas comenzarán a descender. En algunos puntos bajarán hasta 10 grados respecto al sábado. Sin embargo, este veranillo de San Miguel ha hecho que muchos valencianos hayan disfrutado del fin de semana y hayan vuelto a acercarse a la playa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia la llegada inminente de las lluvias a la Comunitat y señala dónde caerán
  2. 2 Siete heridos al chocar dos coches y volcar uno de los vehículos en una rotonda de Malilla, un punto negro de tráfico
  3. 3

    Ángela, un calvario que empezó en Tailandia y dura ya un año
  4. 4 Absuelto de violar a una joven que se insinuó semidesnuda a tres amigos
  5. 5 Un grupo de familiares y amigos de un violento ladrón intentan evitar su detención en Paterna
  6. 6 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  7. 7

    No renta ser indumentarista oficial de la corte de honor en Valencia
  8. 8 La afición del Valencia estalla: «¡Jugadores, mercenarios!»
  9. 9 El viaje más barato del Imserso se empieza a vender el 6 de octubre
  10. 10

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los municipios de la Comunitat que han superado los 35 grados este sábado

Los municipios de la Comunitat que han superado los 35 grados este sábado