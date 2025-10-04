Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet anuncia la llegada inminente de las lluvias a la Comunitat y señala dónde caerán
Un día de lluvia en Valencia, en una imagen de archivo. J. Signes

El 9 d'Octubre podría estar pasado por agua si se cumplen las previsiones

María Gardó

María Gardó

Valencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 15:03

La llegada del otoño ha traído de vuelta las lluvias a la Comunitat Valenciana. Tras la dana que sufrió el territorio el pasado lunes, las tres provincias han distrutado de un ambiente soleado. Sin embargo, esta situación no durará mucho y las tormentas volverán este domingo a varios puntos de la autonomía.

Para este domingo 5 de octubre se espera un cielo poco nuboso, tendiendo a nuboso la segunda mitad del día, excepto en el norte de Castellón. A partir de la tarde, hay probabilidad de chubascos en varios puntos de Valencia y Alicante. Las temperaturas mínimas irán en descenso en el interior del tercio norte y con pocos cambios en el resto. Las máximas seguirán en descenso, localmente notable.

Las precipitaciones continuarán durante el lunes cuando se espera un cielo con intervalos de nubes, excepto en el norte de Castellón, tendiendo a poco nuboso durante la segunda mitad del día. Habrá probables precipitaciones débiles en Valencia y Alicante, que tenderán a remitir a partir de la tarde.

Ya para el martes 7 de octubre se espeta un tiempo más estable, con un cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas a primeras horas en Valencia y Alicante. Las temperaturas mínimas irán en ascenso en el interior de la mitad norte, en ligero descenso en el litoral de la mitad sur y con cambios ligeros en el resto; máximas en ascenso generalizado.

Para el miércoles se espera que siga este ambiente soleado. Hay previsión de cielo poco nuboso a primeras horas, aumentando a intervalos nubosos durante la mañana. Las temperaturas sufrirán pocos cambios.

Aunque aún es pronto, la previsión de Aemet es que el 9 d'Octubre esté pasado por agua, así como el viernes 10, donde se espera que llueva en toda la Comunitat.

Te puede interesar

