Urgente El temporal se ceba con la Safor y caen árboles en Valencia
Uno de los árboles caídos en Xàbia. Policía Local de Xàbia

Las lluvias dejan 112 litros en la Vall de Gallinera y árboles caídos en Xàbia

Dénia mantiene cerrados varios caminos y los pluviómetros rozan los 100 litros por metro cuadrado en la Vall d'Ebo, pero sin incidencias

R. González

Dénia

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:49

Comenta

La dana Alice se está dejando notar de forma desigual en la comarca de la Marina Alta. Las intensas lluvias se han concentrado en el interior, donde destacan los más de 112 litros por metro cuadrado en la Valll de Gallinera. En el litoral, dos árboles han caído en Xàbia.

Pese a los importantes registros en Gallinera, en el máximo contabilizado en el núcleo de Benialí, no se han registrado incidencias. Esa misma situación se ha dado en la Vall d'Ebo, donde se han recogido 98,3 litros por metro cuadrado, según Avamet. La alcaldesa, Sara Moll, ha puesto de relieve que no han tenido problemas y que a la una de la tarde ya se había levantado la niebla.

Donde sí se ha registrado algún pequeño incidente es en Xàbia, donde han acumulado más de 47 litros en la zona del faro del Cabo de la Nao. En esta localidad han caído dos árboles, uno en Alfàgeba y otro en Calablanca.

El Cecopal de Xàbia ha acordado para el viernes la suspensión de todas las actividades deportivas al aire libre. También se ha procedido al cierre del cementerio municipal, parques, jardines públicos y playas, en las que se ha prohibido el baño.

Por su parte, Dénia mantiene varios caminos cerrados al tráfico. Los cortes afectan a puntos inundables como el camí Fondo y el Barranc de l'Alberca. Lo mismo ocurre en el Grupo San Andrés, en el casco urbano, que sigue cerrado y sin vehículos estacionados en la calle.

