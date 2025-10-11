Las lluvias se ceban con el Puerto de Sagunto, con 103 litros y varias zonas inundadas Durante la madrugada, los servicios de emergencias han rescatado vehículos atrapados por el agua

Pau Alemany Valencia Sábado, 11 de octubre 2025, 14:17

Uno de los puntos donde con más intensidad se está notando el paso de la dana Alice por la Comunitat Valenciana es en Sagunto. Las lluvias están cayendo con fuerza en las últimas horas, con un acumulado total de 103 litros por metro cuadrado en la zona del Puerto de Sagunto y 70 en el núcleo de la localidad, y ya hay varias zonas inundadas, según indica el Ayuntamiento del municipio en su cuenta de X.

Así, permanecen cerrados los accesos al río Palancia y otras zonas inundables, donde a lo largo de la madrugada, la Policía Local, la Guardia Rural y los Bomberos han tenido que intervenir en tres ocasiones para rescatar vehículos atrapados por el agua.

Las precipitaciones «fuertes y persistentes» han obligado al ayuntamiento a cortar más de una docena de calles, entre las que se incluyen el acceso a la V-23 por el polígono de Sepes o las avenidas Mediterráneo, Europa, Italia y Jerónimo Roure.

La Aemet mantiene de momento la alerta naranja en buena parte del litoral de la Comunitat Valenciana, aunque indica que estas se desplazarán hacia el norte a medida que avance la jornada.