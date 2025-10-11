Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Emergencias lanza un aviso especial por la dana y pide evitar desplazamientos: «No hay que bajar la guardia»
Dos policías vigilan el cruce entre el barranco de l'Horteta, en Torrent, y la rambla del Poyo.
Dos policías vigilan el cruce entre el barranco de l'Horteta, en Torrent, y la rambla del Poyo.

El agua se desborda en algunos puntos del barranco de l'Horteta en Torrent

Protección Civil prohíbe el paso por las zonas inundables desde este viernes

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Sábado, 11 de octubre 2025, 13:48

Vigilar los barrancos y las ramblas del sur de Valencia fue uno de los aprendizajes de la catástrofe que sacudió a la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre de 2024 y en la que fallecieron 229 personas. Así que 11 meses después, la llegada de una nueva dana de nombre Alice obliga a poner los ojos en la rambla del Poyo y en los barrancos adyacentes, como el de l'Horteta, donde el agua se ha comenzado a desbordar, aunque sin excesivo peligro de momento.

Concretamente, la zona en la que el agua embarrada se está acumulando es en el paso del barranco de l'Horteta de Torrent por zonas rurales con un paso estrecho, según se observa en los vídeos facilitados por Protección Civil. Un hecho habitual cuando hay lluvias, según informan desde el Ayuntamiento de la localidad.

En el cruce entre este barranco y la rambla del Poyo, que atraviesa más adelante los municipios más golpeados por la dana del año pasado y desemboca en la Albufera, la situación está a estas horas controlada y supervisada. Un equipo de la Policía Local y otro de las Brigadas Forestales se han acercado a la zona del cruce para vigilar cómo evoluciona la situación.

Todos los pasos inundables permanecen cortados desde este viernes, cuando se decretó la alerta naranja en el litoral de la Comunitat Valenciana. En ese momento, Protección Civil decidió barrar el acceso y evitar así que la población accediera a estos lugares con riesgo de inundación.

