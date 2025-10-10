La lluvia arrecia en La Costera y deja más de 140 l/m2 en unas horas en Genovés o Xàtiva Tras arrasar el litoral, las precipitaciones se intensifican en el interior de Valencia

Nacho Ortega Valencia Viernes, 10 de octubre 2025, 17:56

La dana Alice que mantiene a Alicante en aviso rojo y a Valencia en aviso naranja ha dejado cantidades importantes de agua por toda la Comunitat este viernes 10 de octubre. Tras recorrer toda la región de norte a sur, con lluvias de más de 160 l/m2 en Castellón (en las Islas Columbretes) y de cerca de 150 en numerosos municipios de La Safor, en las horas centrales del día el temporal se ha desplazado al interior de Valencia.

En menos de 8 horas ha dejado más de 130 l/m2 en El Genovés, en La Costera, una región que en la que en más de media docena de grandes municipios se han recogido más de 100 litros/m2 antes de la llegada de la noche.

Dónde está lloviendo más

Hasta las 18 horas del viernes, según los datos facilitados por la extensa red de medidores de Avamet, las localidades donde más ha llovido en la comarca de La Costera eran:

el Genovés Canonge Llopis 158,0

el Genovés Ajuntament Nova estació 141,0

Xàtiva Ausiàs March 141,0

Xàtiva IES Josep de Ribera 138,0

Xàtiva Centro 121,4

l′Alcúdia de Crespins/Canals la Muntanyeta 120,6

Barxeta 116,2

Xàtiva Casa Cuesa 115,4

Llocnou d′en Fenollet 114,3

Cerdà Nova estació 112,3

Montesa els Canterers 101,8

Canals IES Sivera Font 100,0

Vallada Molí de Baix 98,2

Vallada 93,2

Montesa Ajuntament Nova estació 90,2

Rotglà i Corberà 80,0

Moixent la Foia 67,4

la Font de la Figuera les Pebraes 32,2

la Font de la Figuera Parc solar 25,4

La Canal de Navarrés también ha sufrido el paso del temporal, y también a las 18 horas la lluvia había caído con intensidad en Engueram o Anna.

Enguera ADENE 90,6

Enguera CP FPA Simón Monerris 90,6

Anna 76,2

Enguera El Transformador 66,0

Chella El Rincón 65,0

Enguera Benali ADENE 60,6

Chella Plantcanal 57,8

Chella 55,6

Chella gasolinera 54,3

Chella El Matet 52,8

Navarrés Playamonte 50,5

Bolbaite 50,4

Enguera Benigüengo 43,4

Enguera Cañada Molina (RuralCan ADENE) 41,6

Enguera ADENE Navalón 39,4

Quesa EcoCampingQuesa 36,2

Bicorp Los Botijos 34,8

Quesa Ayuntamiento 34,0

Quesa Campamento Río Grande 31,5

Bicorp Ecomuseo 29,7

Millares 13,6