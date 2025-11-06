Dónde ha llovido más en la Comunitat Valenciana en la madrugada de este jueves Se esperan más precipitaciones desde este viernes por la tarde en Valencia

María Gardó Valencia Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:58

Las lluvias han vuelto al norte de Castellón en la madrugada de este jueves en forma de tormenta. El episodio ha comenzado a las 00:00 horas y finalizado a las 9:30 horas de la mañana. Aemet prevé que desde el viernes por la noche vuelvan las lluvias a Valencia.

Estas son las zonas que han presentado mayor acumulación de lluvias en las últimas 12 horas:

Dónde ha llovido más LOCALIDAD LLUVIAS (l/m2) Cabanes 40,4 Benicàssim 34,0 Torreblanca 31,0 Oropesa del Mar 30,2 Vallibona 25,2 Castellón 25,0 Catí 23,4 Alcalà de Xivert 21,4 La Pobla de Benifassà 17,9 Morella 17,6

Las lluvias que la mañana de este jueves están afectando Catalunya han provocado la cancelación de 47 vuelos y el desvío de otros dos en el Aeropuerto de Barcelona.

Además, las fuertes lluvias han dejado en Palma árboles caídos sobre coches estacionados y pequeñas inundaciones.

