Dónde ha llovido más en la Comunitat Valenciana en la madrugada de este jueves
Se esperan más precipitaciones desde este viernes por la tarde en Valencia
Valencia
Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:58
Las lluvias han vuelto al norte de Castellón en la madrugada de este jueves en forma de tormenta. El episodio ha comenzado a las 00:00 horas y finalizado a las 9:30 horas de la mañana. Aemet prevé que desde el viernes por la noche vuelvan las lluvias a Valencia.
Estas son las zonas que han presentado mayor acumulación de lluvias en las últimas 12 horas:
Dónde ha llovido más
|LOCALIDAD
|LLUVIAS (l/m2)
|Cabanes
|40,4
|Benicàssim
|34,0
|Torreblanca
|31,0
|Oropesa del Mar
|30,2
|Vallibona
|25,2
|Castellón
|25,0
|Catí
|23,4
|Alcalà de Xivert
|21,4
|La Pobla de Benifassà
|17,9
|Morella
|17,6
Las lluvias que la mañana de este jueves están afectando Catalunya han provocado la cancelación de 47 vuelos y el desvío de otros dos en el Aeropuerto de Barcelona.
Además, las fuertes lluvias han dejado en Palma árboles caídos sobre coches estacionados y pequeñas inundaciones.