«Llevo un año sin poder trabajar en el campo»

Hace casi un año desde la dana del 29-O y ese es el tiempo que Ernesto Navarro no puede entrar en todos sus campos. ... Es un agricultor de Godelleta que cultiva cítricos y aguacate. Ahora ha empezado la cosecha de los cítricos y la del aguacate será un par de meses más tarde. Pero en parte de sus explotaciones no ha podido entrar. Como se contempla en las imágenes están llenos de agujeros con terrenos abarrancados que hacen imposible el plazo. «Llevo un año en que no puedo entrar a trabajar en parte de los campos», asegura.

Navarro, un agricultor afiliado a la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), pidió ayudas para arreglar los campos y también para paliar los daños de la anterior cosecha. Esta segunda sí que la ha cobrado. El importe para subsanar el estado de la explotación es el que todavía no ha terminado de llegar. «El problema que viene ahora es que empieza la cosecha de los cítricos y no podemos entrar en los campos. Los caminos están acondicionados pero no dentro. Hay agujeros», apunta Ernesto Navarro quien indica que «Tragsa está haciendo algo pero va muy lento», recalca.

La dana causó muchos destrozos en el municipio y el 90% de los agricultores de la localidad todavía no han cobrado las ayudas, resalta y destaca que los sistemas de regadío también fueron afectados. «Hace un mes salió una lista de beneficiarios pero es muy pequeña. Estamos a la espera de ver qué pasa con el resto pero desde el Ministerio de Agricultura no nos dan ninguna información. No sabemos ni los que la van a recibir ni la cantidad que percibiremos», aclara este profesional del campo de Godelleta.

En un cálculo rápido calcula que sus campos pueden haber sufrido daños por 300.000 euros. Pero tampoco saben en qué se van a basar para realizar la tasación. «Hace unos meses vinieron unos técnicos a revisar las explotaciones pero no está claro que esa sea la valoración que van a emplear para cuantificar los daños», expresa.