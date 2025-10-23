Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estado en el que se encuentra su campo. LP

«Llevo un año sin poder trabajar en el campo»

Ernesto Navarro Agricultor

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 01:10

Comenta

Hace casi un año desde la dana del 29-O y ese es el tiempo que Ernesto Navarro no puede entrar en todos sus campos. ... Es un agricultor de Godelleta que cultiva cítricos y aguacate. Ahora ha empezado la cosecha de los cítricos y la del aguacate será un par de meses más tarde. Pero en parte de sus explotaciones no ha podido entrar. Como se contempla en las imágenes están llenos de agujeros con terrenos abarrancados que hacen imposible el plazo. «Llevo un año en que no puedo entrar a trabajar en parte de los campos», asegura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Malú sobre su relación con Sebastián Yatra: «Él ha llegado como un huracán. Estoy abierta a vivir, sentir y disfrutar»
  2. 2 Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa
  3. 3 El cadáver momificado fue hallado en una zona donde ya aparecieron otras víctimas de la dana
  4. 4

    Juan Roig, sobre la dana: «Hace un año nos sentimos desamparados un millón de valencianos»
  5. 5

    Ribó tampoco declarará ante el juez: se ha personado y ha pedido un aplazamiento
  6. 6

    Mounjaro, el pinchazo del cambio: las inyecciones de moda en la edad madura
  7. 7 Juan Roig, sobre el futuro en las cocinas: «Si nuestras tatarabuelas hubieran tenido nuestra tecnología tampoco habrían cocinado»
  8. 8

    Así se levanta 321 días después una casa arrasada por la dana del 29-0
  9. 9

    «Hay que expropiar suelo para construir vivienda en Valencia. Aunque suene maldito, no hay otra salida»
  10. 10 Muere a los 30 años la influencer Stacey Hatfield tras dar a luz en su casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias «Llevo un año sin poder trabajar en el campo»

«Llevo un año sin poder trabajar en el campo»