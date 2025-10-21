Pedralba pide a la CHJ que aclare el futuro de 200 huertos arrasados junto al río Turia Las pequeñas explotaciones de autoconsumo desaparecieron debido a los arrastres de las inundaciones

Martes, 21 de octubre 2025

El alcalde de Pedralba, Andoni León, lamentó ayer la incertidumbre en la que están numerosos propietarios de pequeños huertos de autoconsumo situados en las riberas del río Turia y que quedaron arrasados por la dana del pasado 29 de octubre.

Se trata de pequeñas propiedades, todas privadas matizó el primer edil, por lo que demandó a la Confederación Hidrográica del Júcar que aclare el futuro de estas propiedades, es decir, si están dentro del nuevo dominio público hidráulico.

La dana supuso la alteración de prácticamente todos los ríos donde se produjeron desbordamientos por inundaciones. También en los barrancos. Esto ha provocado que explotaciones agrarias han desaparecido por completo debido a los arrastres de tierra y la erosión.

El Ministerio de Agricultura publicó el pasado día 15 una primera relación de 725 agricultores beneficiarios de ayudas por un total de 6.869.832 euros, al ser titulares de exploraciones dañadas severamente por la dana que se encuentran muy próximas a cauces públicos y susceptibles, por este motivo, de perder su condición de parcela agraria para convertirse en dominio público hidráulico. Estas cifras corresponden a toda la zona afectada tanto en la Comunitat como en otras regiones.

Aún así, el primer edil de Pedralba aseguró que al Ayuntamiento no ha llegado ninguna notificación de los terrenos afectados en Vilamarxant, con lo que sigue la incógnita de qué pasará con las pequeñas explotaciones agrarias citadas. En el momento de la dana, había el menos unas cuarenta en cultivo.

«Es lo que se solía llamar la despensa de casa», indicó. El mismo día de la aprobación de las ayudas, la Asociació Valenciana de Agricultores ya reclamaba otra línea de subenciones para compensar pérdidas, por lo que es un asunto sin cerrar.

Pedralba acogió este fin de semana una jornada ciudadana relacionada con el río Turia. Con el objetivo de fomentar la participación en la conservación de los ríos, se realizaron actividades para todos los públicos que incluyeron hasta una toma de muestras de agua. El llamado Convenio del Turia es una iniciativa del Ministerio de Transición Ecológica, la Confederación del Júcar y la Fundación Limne.

Los técnicos realizaron charlas, la citada recogida de agua y también iniciativas relacionadas con insectos y anfibios. «Se trata de ver si había alteraciones con motivo de la dana», comentó León, quien precisó que las analíticas habían dado un resultado positivo, es decir, el caudal está en buen estado, sin ninguna contaminación.

Pedralba se encuentra todavía pendiente de las reparaciones de la red de suministro de agua potable. De momento cuentan con un tendido provisional, que da una calidad adecuada del caudal, aunque el alcalde abogó por acelerar las obras.